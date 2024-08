Brigadas Escolares do Paraná são referência para criação de projeto no Ceará

O Programa Brigadas Escolares da Defesa Civil do Paraná é referência nacional. Os resultados alcançados em 12 anos com a capacitação de servidores e alunos da Rede Estadual de Ensino colocaram o Paraná numa posição de destaque, tanto que nesta semana o chefe de treinamento do Corpo de Bombeiros do Ceará, tenente-coronel George Girão, veio a Curitiba conhecer o trabalho no Paraná. O Governo do Ceará pretender implementar brigadas nas escolas a partir do modelo paranaense.

Desde o início do programa em 2012, já foram treinados mais de 90 mil servidores e alunos, que se tornaram capazes de atuar como brigadistas na comunidade escolar. O objetivo é capacitar alunos e servidores para atuar em ações mitigadoras e de enfrentamento a emergências e desastres. O programa integra o manual de boas práticas em proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

No Ceará, a dinâmica de organização do treinamento das brigadas em órgão públicos, secretarias e escolas é realizada de maneira diferente, como explica o tente-coronel Girão. “Não há uma articulação e um alinhamento como acontece aqui no Paraná. Eu vejo que o trabalho da Defesa Civil do Paraná, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria da Educação criou um marco muito importante para desenvolver essa cultura de consciência dos cuidados com o jovem”, avalia.

Nos primeiros dias Girão visitou a Coordenadoria da Defesa Civil Estadual, em Curitiba. Foram realizadas simulações de abandono em São José dos Pinhais, no Colégio Estadual Costa Vianna e no Colégio Estadual Padre Antônio Vieira.

A partir do alerta, as duas escolas evacuaram as edificações e deslocaram de forma ordenada as centenas de alunos que estavam em sala de aula. Em menos de cinco minutos todos estavam organizados nos pátios, pontos de encontro definidos como seguros. Em cada um dos colégios há aproximadamente 20 brigadistas treinados entre os servidores. São professores, diretores, auxiliares de limpeza e da cozinha.

Para diretora do Colégio Estadual Costa Vianna, a atividade da brigada ajuda os estudantes a permanecerem tranquilos diante de uma situação de risco. “Esse momento é pra reforçar toda a parte teórica, esse simulado é ótimo. Os próprios alunos apontam onde podemos melhorar, quais os locais de maior atenção. Estamos muito bem preparados”, destaca.

MUNICIPALIZAÇÃO

Em 2021, o programa voltado inicialmente para os colégios estaduais foi ampliado para as escolas públicas municipais.

“O Programa Brigadas Escolares é um carro-chefe do Paraná na disseminação da cultura da prevenção. Tanto que agora trabalhamos na municipalização do Programa, para que ainda mais escolas do Paraná estejam protegidas e repliquem as ações de prevenção”, afirma o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fernando Schunig.

Ele relembra ainda os relatos sobre eventos em que o programa se mostrou efetivo. “Tivemos algumas situações em que o treinamento foi determinante para salvar vidas. O sucesso das manobras em casos de engasgo, no controle de princípios de incêndio ou no abandono da escola salvaram muitas vidas no Paraná”, finaliza.

Ao fim da semana, o tenente-coronel Girão vai retornar ao Ceará com uma série de apontamentos para aprimorar a atividade no seu estado. “A experiência no Paraná é um marco, um exemplo por implantar as brigadas escolares. Muitas crianças e adolescente já passaram por essa experiência e eu tenho certeza de que é um projeto de médio e longo prazo e vamos ter adultos com a consciência de prevenção a acidentes e princípios de incêndios”, avalia.

