Aproximadamente 60% dos contribuintes quitaram IPTU à vista

O início do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 em Cascavel tem sido marcado pela participação ativa dos contribuintes, refletindo o compromisso da comunidade com suas obrigações tributárias. Cerca de 60% dos contribuintes optaram pelo pagamento à vista em cota única, um número significativo impulsionado principalmente pelo desconto de 10% oferecido pela prefeitura, tornando a quitação integral bastante atrativa. Foram arrecadados aproximadamente R$ 88 milhões com o tributo.

“Em relação aos inadimplentes, podemos verificar que cerca de 30% dos contribuintes ainda não efetivaram o pagamento da primeira parcela ou da cota única, todavia, precisamos considerar que muitos estão pagando no decorrer da semana, e ainda, teremos aqueles que farão o pedido de isenção em maio”, destaca Jaqueline Rodrigues, responsável pelo setor de IPTU.

A Secretaria de Finanças (Sefin) reforça aos contribuintes para que efetuem o pagamento das parcelas ao longo do ano, pois esse recolhimento é fundamental para manter o equilíbrio das finanças municipais e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

“Cascavel é uma cidade que possui o trabalho e a dignidade em seu DNA, e por isso contamos sempre com os nossos contribuintes, que tem por costume atender aos chamados da Secretaria de Finanças para regularizar suas pendências”, diz Jaqueline.

Deixar de pagar na data do vencimento pode tornar o pagamento mais complexo. O contribuinte corre o risco de enfrentar um processo de cobrança judicial, acrescido de honorários advocatícios e custas judiciais, o que torna a situação mais onerosa.

Para facilitar a regularização, o município oferece diversas formas de atendimento ao cidadão. Além do atendimento presencial por uma equipe capacitada, há também a opção de atendimento remoto via WhatsApp, pelo número (45) 3321-2218, ou através da DARA, a inteligência artificial do município, que permite a emissão dos boletos em apenas 5 cliques.

Fonte: Secom