Marcado para a próxima semana no Speed Park, em Birigui (SP), o 3º Troféu Ayrton Senna se aproxima da casa de 120 inscritos e continua com suas inscrições abertas no site do kartódromo (https://www.speedmotorclube.org.br/).

Será a oportunidade dos pilotos andarem na pista que sediará o Grupo 1 do Brasileiro de Kart.