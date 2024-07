Foram quatro dias de trilhas, atoleiros, travessias de rios, erosões, pedras e o mais puro off-road em meio as belas paisagens de Santa Catarina.

O sábado (13) marcou o encerramento do 16° Transcatarina para as categorias de turismo. Como já é tradição, a passagem pelo pórtico de chegada, montado no Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul, transformou-se em um momento de festa e emoção para os participantes com seus 250 veículos.

Crédito: Divulgação