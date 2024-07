Joelson Alves já se prepara para 2ª etapa do Metropolitano

BANDEIRADA

Brasileiro realiza sonho ao disputar Mundial de Endurance em Interlagos

O sonho do piloto brasileiro Nicolas Costa de disputar uma etapa do Campeonato Mundial de Endurance no Brasil está prestes a ser realizado. O piloto da equipe United Autosports, que compete com um McLaren 720S GT3, esteve na McLaren São Paulo nesta quarta-feira (10) e conversou com jornalistas sobre suas expectativas para a 6 Horas […]