Jeep Compass mais barato para 2025

Referência no mercado brasileiro, SUV médio mais tecnológico produzido no País e um dos únicos a oferecer tração 4×4 no segmento: esse é o Jeep Compass que você conhece. A novidade é que, agora, seus atributos estão sendo elevados a um novo patamar.

E não é para menos, já que a linha 2025 do modelo chega com ainda mais itens de série em todas as versões, além de performance, segurança e até versões inéditas para uma oferta ainda mais completa e imbatível, com um posicionamento de preços ainda mais competitivo. Tudo isso para consolidar ainda mais a liderança do Jeep Compass em seu segmento no mercado brasileiro.

Mais tecnologia, mais itens de série e um preço ainda mais competitivo, com uma redução de até R$ 20 mil em relação à gama atual. Novo Jeep Compass 2025 chega a partir de R$ 179.990 Para começar, o Compass agrega à gama novas versões equipadas com o novo motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv, que se traduz da maneira mais literal possível: um verdadeiro “furacão” em termos de potência e torque (os maiores da categoria entre os modelos produzidos no Brasil). Sem sombra de dúvidas, garantia de fôlego de sobra para quem busca performance em níveis superiores.

O novo powertrain chega acompanhado de um câmbio automático de nove velocidades e da Tração 4×4 Jeep Active Drive Low, sistema que dispõe de seletor de terrenos, de eixo traseiro totalmente desconectável e do Power Transfer Unit (PTU) – para máxima eficiência de combustível e engates instantâneos quando a performance 4×4 é necessária. Além disso, foram realizados ajustes de suspensão especialmente para essa motorização, para garantir um desempenho incomparável e a máxima capacidade em qualquer tipo de situação fora de estrada.

Outra novidade de peso é que a linha 2025 do SUV médio da Jeep passa a oferecer ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção). É a combinação do uso do Lane Centering e do ACC. Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida. Além dessa novidade, desenvolvida localmente pelas equipes de engenharia, todos os demais recursos ADAS que já eram oferecidos aos clientes foram recalibrados, considerando sempre as condições de rodagem nas ruas e estradas brasileiras.

Por falar em disponibilidade de recursos, cabe mencionar que a linha 2025 do Compass está muito bem recheada: há, por exemplo, sistema de áudio Premium Beats, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle, porta-malas automático com sensor de presença e bancos elétricos para motorista e passageiro, entre muitos outros.

Mas as novidades não se concentram “apenas” no conteúdo, afinal, beleza também é fundamental. E no caso do Compass, o estilo já muito bem definido (e sucesso no mercado) ganha toques de frescor com a adoção de nova grade dianteira, novas rodas com desenhos exclusivos com opções de 18” e 19” com tecnologia Seal Inside e, ainda, maior disponibilidade do “painted lowers”, a pintura das partes plásticas da carroceria que já fazia sucesso no Série S.

O pacote de mudanças passa também pela gama, que ganha uma nova composição para não somente atender a demanda do mercado, mas ficar de fato ainda mais próxima dos desejos mais particulares de cada perfil de consumidor. A resposta da marca a esse anseio do público é um leque ainda mais amplo de versões, uma oferta realmente completa, que inclui o lançamento oficial da linha Blackhawk no país, que corresponde à máxima representatividade da performance e esportividade Jeep.

O mais rápido

O Jeep Compass 2025 passa a atender também como “mais rápido da categoria” entre os produzidos no Brasil, status esse garantido pela adoção do novo motor Hurricane 2.0 turbo. São 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, que permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos e a velocidade máxima é 228 km/h.

O motor Hurricane é todo feito de alumínio e conta com injeção direta e duplo comando variável de válvulas, além de turbocompressor twin-scroll de baixa inércia, válvula de alívio eletrônica e recirculação refrigerada dos gases de escapamento.

Para lidar com toda a força desse motor, o sistema de transmissão é do mais alto nível, automática de nove marchas, com possibilidade de trocas manuais pelo volante ou alavanca. Atrelado ao motor Hurricane está também o sistema de Tração 4×4 Jeep Active Drive Low, que apresenta o eixo traseiro e a unidade de transferência de força (PTU) totalmente desconectáveis. Isso permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não é necessária, gerando economia de combustível – quando a tração 4×4 se faz necessária, ela é acionada instantaneamente.

Os novos preços

Mais tecnologias, mais itens de série e um preço ainda mais competitivo em todas as versões:

Jeep Compass Sport T270 Turbo Flex AT6

R$ 179.990

Jeep Compass Longitude T270 Turbo Flex AT6

R$ 196.990

Jeep Compass Limited T270 Turbo Flex AT6

R$ 216.990

Jeep Compass Série S T270 Turbo Flex AT6

R$ 236.990

Jeep Compass Limited TD350 Turbo Diesel AT9 4×4

R$ 249.990

Jeep Compass Overland 2.0T Gasolina AT9 4×4

R$ 266.990

Jeep Compass Blackhawk 2.0T Gasolina AT9 4×4

R$ 279.990