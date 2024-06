Anna Luiza Pimpão é piloto Grupo Já

BANDEIRADA

Notas Bandeirada

Primeira prova O Kartódromo Delci Damian terá no próximo dia 15 a primeira prova do ano, com a realização da 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Será a primeira competição depois que a pista foi recapeada. Os kartistas de Cascavel e região já estão treinando para a prova. Oito vitórias Com oito […]