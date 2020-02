Rapaz de 18 anos é executado com nove tiros em Foz do Iguaçu

Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por nove tiros, na manhã desta sexta-feira (14), no Bairro Porto Belo em Foz do Iguaçu.

Socorristas do Siate chegaram a ser acionados mas o rapaz já estava morto.

De acordo com a Polícia Civil, o atirador chegou em um carro prata e disparou contra o jovem. A Polícia ainda não tem pistas sobre o autor nem sobre o que teria motivado crime.

A identidade do jovem ainda não foi informada. A vítima já tinha passagens pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Além disso, a vítima estava com uma motocicleta roubada no Paraguai e com revólver calibre .38.

Veja a entrevista do Delegado Francisco Sampaio, responsável pelo caso.