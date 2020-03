Qual o desejo mais profundo de todas as mulheres?

Todas as mulheres desejam ser bem-sucedidas.

Todas as mulheres desejam se sentir bem.

Todas as mulheres desejam ser acolhidas, amadas e cuidadas.

Todas as mulheres desejam a felicidade autêntica, a liberdade e o sucesso.

Isso faz sentido pra você?

Todas nós buscamos durante toda a vida conquistar algo. Queremos o sucesso. Considerando que ter sucesso é conquistar o que deseja, todos se dedicam a algo.

Ainda sobre sucesso… eu acredito que ter sucesso é conquistar aquilo que deseja de uma forma tranquila, funcional e ecológica. Porém, muitas vezes o percurso é desgastante e sofremos para conquistar aquilo que queremos.

O que você deseja? Como é o seu andar rumo aos seus desejos? Você tem tido sucesso ou enfrenta dificuldades e acaba “morrendo na praia”?

O que acontece que, mesmo se dedicando, é tão desafiador conquistar aquilo que desejamos? Por que o percurso é pesado? Por que quando atingimos uma meta ou finalmente compramos o carro ou a casa perfeita, mesmos assim, nos entristecemos ou nos sentimos vazios? Você já experimentou algo parecido?

Aqui entram os padrões.

Muitas vezes temos motivação, decisão e força para buscar o que queremos, para atingir nossos objetivos, porém, por termos PADRÕES (na maioria das vezes inconscientes) somos puxados para trás, como se tivéssemos fios invisíveis ou elásticos nos segurando e isso pesa e desmotiva. Insistimos e o percurso fica tortuoso.

E o que são esses padrões?

Os nossos padrões definem os nossos comportamentos e também definem o nosso sucesso ou insucesso e ainda definem o nosso nível de merecimento. Todas as pessoas carregam padrões do próprio sistema, ou seja, tomamos e carregamos aquilo que é comum no sistema familiar (família de origem, antepassados, comunidade). Sem nem perceber, tomamos esses padrões e seguimos na vida…

Enquanto não temos clareza de quais padrões carregamos, eles irão influenciar na nossa vida e contribuirão para as nossas experiências.

Vale pensar: quais padrões você tem repetido em sua vida? Quais padrões você repete em várias áreas da sua vida? Observe o seu momento atual, observe a sua história, os fatos, os sucessos, os fracassos… o que você vê?

Enquanto você observa, assuma seu lugar, a responsabilidade por sua vida, seja um observador consciente e não uma vítima das circunstâncias.

O que você vê? Quais padrões reconhece? O que é comum agora que também já aconteceu em outras gerações?

Talvez você esteja experimentando uma história muito parecida com a história dos seus pais ou dos seus avós… talvez agora você tenha a oportunidade de ter uma vida muito mais tranquila financeiramente do que seus pais tiveram, mas acaba se endividando ou até mesmo perdendo tudo… talvez seus relacionamentos comecem bem, mas, quando percebe, algo ruim acontece e o rompimento é inevitável… talvez você acabe ficando sozinha, igual sua mãe… ou toda vez que decide comprar algo que te alegra vem um sentimento de culpa que te separa do prazer de ter…

Você reconhece essas histórias? Tem a ver com você? Pois essa é a realidade da maioria de nós.

Passamos a ter novas experiências de sucesso quando identificamos quais são os padrões que permeiam nossa vida e conscientemente fazemos escolhas. Porém, esse caminho também é desafiador.

Há algo muito importante e fundamental para que possamos romper com os padrões do nosso sistema. Novamente: é preciso ter consciência e coragem!

É fundamental que tenhamos HONRA para com nossos pais, familiares e comunidade. É preciso olhar com respeito e gratidão. Todos nós temos em cada célula todas as informações do próprio sistema. Isso não é uma escolha, isso é um fato! Quando temos humildade para reconhecer quem somos, o que somos e de onde viemos, podemos reconhecer que existiram padrões difíceis como perdas, dificuldades, tristezas, rompimentos, dificuldades financeiras e tantas outras… olhamos para aqueles que vieram antes com gratidão, reconhecendo o que foi e também reconhecendo que agora é possível fazermos diferente, pois são outros tempos, temos outras possibilidades, facilidades e tudo isso que temos como oportunidades agora é resultado do sofrimento de muitos.

Nossos pais e nossa história nos trouxeram até aqui. Eles fazem parte e se alegram quando podem através de nós experimentar a vida um tanto mais leve.

A honra e a gratidão precedem o sucesso. Reconhecer os nossos pais com a história deles é devolver a dignidade para cada um e, consequentemente, a sua própria dignidade.

É hora de trabalhar! Você pode começar agora mesmo a mudar o rumo da sua história. Você pode dar passos significativos rumo ao seu sucesso. O conhecimento nos ampara, as ações a partir do conhecimento nos levam para o próximo nível. Você está pronto?

Por Graciele Reimann Gatto

Acompanhe nosso vídeo desta semana: