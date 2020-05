Polícia Militar apreende contrabando de 5 mil pacotes de cigarros em Mariópolis

Após receber denúncias via central de operações, policiais militares do 3º Batalhão apreenderam cinco mil pacotes de cigarros vindos do Paraguai, numa área rural do município de Mariópolis-PR.

A ação ocorreu na noite desta terça-feira (12), por volta das 19h, às margens da PR-280, onde aos fundos de um celeiro foi visualizado um veículo Fiat Ducato, após uma fiscalização foi encontrado dentro do veículo um carregamento de cigarro contrabandeado do Paraguai. Também foram localizadas no celeiro diversas caixas de cigarro e tabaco para narguilé.

Enquanto a equipe realizava as buscas, um homem de 39 anos se apresentou como proprietário do imóvel, e informou que receberia R$2 mil por mês para armazenar a mercadoria.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guarapuava, juntamente com o cigarro, o tabaco e o veículo apreendidos, produtos avaliados. Os produtos foram avaliados em R$ 100 mil.