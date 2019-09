PM e possível mandante vão a júri por morte de idoso

Alisson Felipe Rovedder Machado e o policial militar Jean Roberto Capistrano Ferreira vão a júri popular hoje no Fórum de Cascavel. Os dois são acusados da morte de Domingos Galon, 78 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2017, na área rural de Santa Tereza do Oeste.

De acordo com os autos do processo, três policiais militares teriam invadido a casa do idoso e disparado contra ele, que morreu no local.

Os três policiais acusados são: além de Jean, Thiago Massahar Santana e Wellington Renato Soares Martins. Os dois últimos não vão a júri hoje porque recorreram da denúncia ao Tribunal de Justiça, mas a tentativa da defesa de inocentar os dois não foi atendida, pois o TJ entendeu que há indícios suficientes para que eles sejam encaminhados a júri, data que deve ser agendada.

O outro réu, Alisson, é apontado como mandante do crime. Conforme a denúncia, ele teria “encomendado” a morte de Domingos para se vingar de uma ação judicial por conta de terras que supostamente pertenciam à família de Alisson.

A acusação contra Alisson é de homicídio qualificado, com a qualificadora de motivo torpe.

Já sobre Jean pesam as acusações de homicídio qualificado com as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, Jean é acusado de fraude processual, pois teria adulterado o local do crime, colocando uma arma calibre 22 com 6 munições ao lado do corpo de Domingos para caracterizar um possível confronto com a vítima e argumentar que os PMs teriam agido em legítima defesa. Consta ainda na denúncia que Jean estava de folga na data do crime.

Os dois réus que serão julgados hoje estão presos. Alisson se encontra na Cadeia Pública de Cascavel e Jean está detido no 6º Batalhão da Polícia Militar.

Na Corporação há um processo administrativo para avaliar a possibilidade de punição de Jean na esfera militar.