PF deflagra operação de combate ao tráfico de armas, drogas e munições

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (05) a Operação Campana, tendo sido cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de Cascavel-PR e os demais em Foz do Iguaçu/PR.

Trata-se de investigação policial sobre grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, armas e munições do Paraguai para o Brasil. O grupo ainda era responsável pela destinação de motocicletas roubadas/furtadas no Brasil e enviadas ao Paraguai.

Durante o período de investigação foram presas três pessoas e um menor foi apreendido, pelo porte de armas de fogo (uma espingarda e um revólver).

Um dos alvos da operação (cidadão paraguaio que fornecia drogas, armas e munições para o grupo criminoso) já havia sido preso em dezembro de 2016 em Ciudad Del Este/PY, pelo Departamento de Antinarcóticos, corroborando com os fatos investigados pela Polícia Federal.