Foz do Iguaçu/PR – Uma mulher paraguaia de 28 anos foi presa hoje (13.04), no aeroporto de Foz do Iguaçu, ao tentar embarcar para Barcelona/Espanha, com escala em Guarulhos/SP, transportando em sua bagagem, de maneira dissimulada, 3,525 kg de cocaína. Ela foi autuada em flagrante e colocada à disposição da justiça.