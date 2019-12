Padrasto em surto mantém adolescentes em cárcere privado há mais de 24 horas

Cafelândia – Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram feitos reféns pelo padrasto, identificado como Ezequiel Basílio Mendes, 39 anos, na casa onde moram, no Bairro Benjamim Antônio Motter, em Cafelândia.

De acordo com a Polícia Militar, o sequestro teria começado por volta das 14h de ontem (2) os adolescentes estariam com as mãos amarradas e sendo constantemente ameaçados com uma faca pelo homem. Ainda conforme a PM, durante todas as tentativas de negociação Ezequiel demonstrou altos e baixos de humor, mas ele permanece irredutível. As negociações são conduzidas desde a noite de ontem por um especialista do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) de Curitiba.

A mãe dos reféns disse que o companheiro tem problemas psicológicos, faz uso de remédio controlado, andava muito nervoso nos últimos dias e teve um surto psicótico após uma discussão e que por isso sequestrou os filhos dela.

Policiais do Pelotão de Choque, da Polícia Militar de Cascavel, ajudavam na segurança e na negociação. Uma ambulância e uma viatura do Samu estavam no local desde o início do sequestro.

Moradores da cidade fizeram uma corrente de oração em volta da casa na noite de ontem (2) pedindo a liberdade dos reféns.

Fotos e vídeo: Repórter Genésio Roecher