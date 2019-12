Governador anuncia mutirão de combate à dengue no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anuncia nesta quarta-feira (18), às 16h, no Palácio Iguaçu, medidas do Governo do Estado para envolver a sociedade paranaense em um grande mutirão de prevenção e de combate à dengue no Paraná. O foco é a eliminação de criadouros do mosquito transmissor.

A iniciativa vai envolver, além dos órgãos estaduais, entidades da sociedade civil, organizações do setor produtivo, empresas, igrejas, clubes de serviço, sindicatos e associações. O mais recente boletim semanal epidemiológico divulgado na terça-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde, mostra um crescimento de 2.500% no número de casos de doença neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. São 2.631 casos confirmados. Nesta quarta-feira, secretarias e demais órgãos estaduais realizam dezenas de ações para conscientização e orientação sobre cuidados para prevenir a doença.