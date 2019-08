Força Nacional fica mais 180 dias na segurança de presídio em Rondônia

A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar mais 180 dias, participando das ações de policiamento da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. O prazo anterior terminou nesse domingo (25).

A prorrogação foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, de acordo com portaria publicada hoje (26), no Diário Oficial da União, e começa a valer a partir desta segunda-feira.

De acordo com o documento, as ações serão de policiamento de guarda e vigilância no perímetro de segurança da penitenciária, tendo caráter episódico e planejado.

O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo ministério.