Educação divulga Calendário Escolar 2020 com novidades

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte divulgou o Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com a Deliberação nº 02/2018 – CP/CEE/PR. Garantindo os 200 dias letivos, as aulas começam no dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, e encerrarão em 17 de dezembro.

A maior novidade do Calendário Escolar é que ele será organizado em trimestres para todas as escolas estaduais, padronizando os períodos de avaliação para toda a rede estadual de ensino.

A mudança foi definida após consulta pública realizada pela Secretaria com servidores, estudantes e membros da comunidade escolar; 81% dos votos indicaram a preferência pela organização trimestral.

Participaram da elaboração do Calendário a Associação dos Municípios do Paraná, o Conselho Estadual de Educação, o Sindicato das Escolas Particulares, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.

CALENDÁRIO – O Calendário Escolar 2020 prevê a realização de dias de Estudo e Planejamento antes do início de cada trimestre letivo e logo após o recesso escolar de julho. Dessa forma, os profissionais da Educação terão seis dias dedicados exclusivamente ao planejamento das aulas e demais atividades.

Os dias de Estudo e Planejamento estão previstos para as datas de 3 e 4 de fevereiro, 15 de maio, 20 e 21 de julho e 11 de setembro.

Os três trimestres letivos terão início nos dias 5 de fevereiro, 16 de maio e 12 de setembro.

Confira AQUI o Calendário Escolar 2020

RECESSO – Outra mudança é o período de recesso escolar em julho, que terá duas semanas completas, com início em 6 de julho e término no dia 19. Os profissionais da Educação terão os dias 20 e 21 de julho para Estudo e Planejamento. Para os estudantes, as aulas retornam no dia 22 de julho.