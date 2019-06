Educação abre 11 mil vagas para 46 cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte está com inscrições abertas para uma série de cursos, com início no segundo semestre. São 11 mil vagas para 43 cursos técnicos e outros três de especialização, distribuídos em 137 instituições de ensino de 73 cidades do Paraná. Todos são gratuitos, com certificação emitida pela secretaria.

Os técnicos englobam diversos eixos tecnológicos, de ambiente e saúde à produção cultural e design, passando por informação e comunicação, gestão e negócios, infraestrutura, entre outros.

Os cursos são ofertados nas formas subsequente e Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

MODALIDADES – Os cursos subsequentes ao Ensino Médio são destinados a estudantes que já concluíram essa etapa de ensino. A duração varia de um a dois anos. Os cursos na modalidade Proeja, que duram três anos, têm como público-alvo alunos com mais de 18 anos que concluíram o Ensino Fundamental (8° e 9° anos) e querem fazer o Ensino Médio com uma habilitação técnica junto.

As especializações, por sua vez, são nas áreas de Enfermagem do Trabalho, Saúde do Idoso e Gestão de Resíduos, voltadas àqueles que já concluíram o Curso Técnico em Enfermagem ou Técnico em Química, respectivamente, e desejam aprofundar seus conhecimentos. A duração é de um a dois semestres.

INSCRIÇÕES – As inscrições devem ser feitas até 19 de junho, diretamente nas instituições que ofertam o curso pretendido. O interessado deve entregar a Ficha de Inscrição e a Ficha de Pontuação preenchidas, fotocópia e original do RG e CPF; fotocópia e original do histórico escolar ou declaração de conclusão de curso/ensino; declaração emitida pela instituição de ensino para aluno bolsista da rede privada; termo de ciência do estágio obrigatório preenchido, quando existir estágio no curso; comprovante de renda familiar e declaração de vacinação, para alunos até 18 anos.

A abertura de turmas e a matrícula serão efetivadas somente se houver o número mínimo de 35 interessados ao final do processo classificador. As aulas começam em 29 de julho.

Confira todas as informações sobre os cursos disponíveis, escolas e municípios.

Informações sobre cursos disponíveis, escolas e municípios podem ser encontradas AQUI.

As fichas e demais informações a respeito dos cursos e inscrições estão disponíveis na Orientação Conjunta n. 02/2019. Contato e endereço das escolas podem ser conferidos no sistema Consulta Escolas.