Carreta bitrem com R$ 3 milhões em carteiras de cigarro é apreendida em Quatro Pontes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 600 mil carteiras de cigarro no final da madrugada desta segunda-feira (9) em Quatro Pontes, na região oeste do Paraná. Contrabandeada do Paraguai, a carga apreendida é avaliada em R$ 3 milhões.

Sob chuva, agentes da PRF deram ordem de parada ao motorista, que transitava pela BR-163, por volta das 5 horas da madrugada. O caminhoneiro reduziu a velocidade, mas logo em seguida acelerou, em fuga.

Para evitar a aproximação dos policiais, o contrabandista fez manobras bruscas, ameaçando jogar seu veículo na direção da viatura. Mais à frente, ele saiu da pista e saltou da cabine, já em meio a uma plantação de soja. Buscas foram feitas nas imediações, mas o homem ainda não foi localizado.

Dentro do caminhão foram encontrados documentos que podem levar à identidade do contrabandista. A PRF encaminhou a ocorrência para a unidade da Receita Federal em Guaíra.

Entre janeiro e novembro deste ano, a PRF apreendeu 36,9 milhões de carteiras de cigarro no Paraná. O número corresponde ao dobro do que foi registrado durante todo o ano passado, quando 18,4 milhões de carteiras foram apreendidas no estado. Conforme o balanço parcial, 2019 já é o ano em que a PRF mais apreendeu cigarros no Paraná desde o início da série histórica, em 2010.

