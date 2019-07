Atletas competem em quatro modalidades dos Parajaps

Um grupo de paratletas do AMA (Atividades Motoras Adaptadas), projeto de extensão do curso de Educação Física, participou dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps), fase regional de Londrina.

A equipe da Unipar competiu nas modalidades de bocha adaptada, handebol em cadeira de rodas, parabadminton e paraciclismo. Com a bela participação dos paratletas na oitava edição da competição, Toledo ficou entre as cinco melhores do Paraná.

Na bocha, os paratletas Ronaldo Scariot e Edenilson Souza foram acompanhados pelo acadêmico Jackson de Paula, do 3º ano do curso de Educação Física da Unipar. Scariot conquistou o terceiro lugar e Souza o quinto, melhorando o desempenho em relação aos anos anteriores.

“A experiência de participar do Parajaps é gratificante, pelos exemplos de superação dos limites e pela necessidade da inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Aprendi muito com os atletas, que dão mais importância na participação do que em vencer a competição. Tudo isso é motivador, me fez refletir sobre minha postura diante da vida”, conta o estudante, ressaltando que o curso da Unipar está sendo essencial na sua formação.