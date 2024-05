Horóscopo do dia 24 de maio

ÁRIES

Sua energia fica na melhor forma, e as coisas vão fluir, seja no trabalho ou nas questões pessoais. Além disso, pode contar com sorte dobrada com grana e muito amor. Porém, a Lua fica o dia inteiro fora de curso, e pode empatar alguns assuntos. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 21, 09

TOURO

É hora de cuidar do seu cantinho e ouvir mais os parentes, e evitar mudanças na rotina. O dia também conta com conquistas profissionais e financeiras! No amor, terá a sensação de que o universo conspira a seu favor. Seja grata, tourinha! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 58, 32

GÊMEOS

Sextou com vibes espetaculares para seus interesses materiais. Só um detalhe: imprevistos podem rolar nas comunicações em geral, e há risco de mal-entendidos. Por isso, esclareça todas dúvidas, bebê! Por outro lado, o amor tá bem na fita. Cor: CREME Palpites: 59, 15, 23

CÂNCER

Tá preocupada com a enxurrada de boletos? É bom mesmo manter a antena ligada com as finanças: controle as despesas e reserve um tempo para conferir datas de pagamento. Mas os astros deixam seu charme turbinado, um sinal de sucesso no amor! Cor: PINK Palpites: 22, 51, 04

LEÃO

A Lua avisa que alguns interesses podem caminhar num ritmo devagar, quase parando. O momento não é dos mais indicados para começar coisas, mas hoje os astros dão a maior força para você mudar o que não estiver fluindo bem. No amor, tudo bem. Cor: LILÁS Palpites: 34, 25, 11

VIRGEM

O dia tá cheio de altos e baixos, e convém cuidar com carinho da saúde, reforçar sua energia interior e não dar espaço para aflições. Mas os caminhos se abrem para você ter mais sucesso no trabalho e nas finanças. Além disso, o amor fica blindado! Cor: CINZA Palpites: 33, 17, 26

LIBRA

Hoje você vai ocupar o centro das atenções e todos vão querer sua companhia, mas não descarte alguns imprevistos e desencontros. Mas os astros vão mandar vibes superpositivas para a carreira e ao dinheiro! No amor, clima cheio de seducência. Cor: PRETO Palpites:

ESCORPIÃO

Suas atenções ficam voltadas para a carreira e pode cair serviço no seu colo, bebê! Ainda bem que confiança não te falta e força de vontade também não. Boas surpresas estão previstas em seus contatos. O amor fica blindado. Cor: LARANJA Palpites: 39, 19, 48

SAGITÁRIO

Cenário maravilindo para você mandar bem no trabalho e finanças, Sagita! Explore seus dons para se destacar e encher o bolso. Mas imprevistos podem rolar, e a recomendação é manter a antena ligada. No amor, sua sensualidade fica um arraso. Cor: PRATA Palpites: 38, 09, 11

CAPRICÓRNIO

Tudo indica que você vai sextar ligada nas finanças — só evite correr riscos. Também convém observar mais os sinais do seu corpo e cuidar da saúde. E as estrelas anunciam um dia perfeito sem defeitos nas relações pessoais e amorosas. Cor: AZUL Palpites: 03, 21, 48

AQUÁRIO

Você vai sextar com belas promessas, e os ventos da sorte sopram a seu favor! Só convém ligar o radarzinho, pois imprevistos não estão descartados. No amor, é hora de colocar as diferenças de lado. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 31, 14, 49

PEIXES

A vibe fica mais lenta, e contratempos podem rolar. Também vale se preocupar mais com seu bem-estar e buscar atividades para relaxar. Por outro lado, os astros prometem proteção extra para os seus relacionamentos, até os amorosos! Cor: BRANCO Palpites: 08, 60, 14

MENSAGEM DO DIA

O Senhor disse a Moisés: “Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas: O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz”.

Números 6:22-26