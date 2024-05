Viatura da Polícia Militar capota em acidente no Centro

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (30), no centro de Cascavel. A colisão entre uma viatura da Polícia Militar e um veículo Sandero ocorreu no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Salgado Filho resultou em dois capotamentos e deixou duas mulheres feridas.

Segundo informações , os veículos estavam em vias diferentes e colidiram no cruzamento semaforizado. Com o impacto, tanto a viatura quanto o Sandero capotaram. Duas mulheres que ocupavam o Sandero ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com lesões consideradas leves. Elas foram encaminhadas à Casa Hospitalar para avaliação médica.

Os policiais militares envolvidos no acidente não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico. O trânsito na Rua Salgado Filho precisou ser interditado para o atendimento à ocorrência e a remoção dos veículos. A Polícia Militar isolou o perímetro para a investigação das causas do acidente.

Ainda não há informações sobre se a viatura da PM estava em atendimento a alguma ocorrência no momento da batida. A dinâmica do acidente e as responsabilidades dos envolvidos serão investigadas pela Polícia Militar.

Via: SOT