Conclusão das obras na Avenida Piquiri está na reta final

17 MIL A MAIS

Mais de 200 mil passageiros passaram pelo Aeroporto de Cascavel somente em 2024

Com mais de 200 mil passageiros somente nos primeiros seis meses deste ano, o aeroporto de Cascavel – Aeroporto Regional do Oeste – Coronel Adalberto Mendes da Silva vem somando números positivos, afinal foram 17.220 passageiros a mais do que no mesmo período do ano passado, somando os embarques e desembarques em apenas três dias […]