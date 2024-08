Avião que levava deputada De Toni faz pauso forçado em Xanxerê

Quer casar? Inscrições para casamento coletivo seguem abertas em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, dá uma forcinha para os casais apaixonados que querem oficializar a união, com as inscrições para o tradicional casamento coletivo, do programa Justiça no Bairro. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente em um dos nove Cras do Município. A ação conta com parceria do Tribunal de […]