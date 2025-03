“Vogue Day” pela primeira vez na região Oeste

O Vogue Day, inspirado em um dos maiores eventos fashion do mundo, desembarca pela primeira vez no Oeste do Paraná e é recebido pelo Catuaí Shopping Cascavel, no dia 3 de abril. Inspirado no FNO, evento criado em 2009 pela Vogue Americana para celebrar a indústria fashion e a criatividade do setor, o Vogue Day trará uma programação intensa e completa, com talk shows, música e muita interação sobre o universo da moda.

A programação do dia iniciará em um almoço exclusivo com a team Vogue, influenciadoras e imprensa. A partir das 14h, a Diretora de Moda da Vogue, Vívian Sotocórno, e a Redatora-Chefe, Maria Laura Neves, farão tour pelas lojas para conferir e comentar as coleções – e algumas peças receberão tags que marcam as escolhas do time. Vívian é formada em Moda pela Santa Marcelina e passou pelos principais veículos de moda e luxo do Brasil, além de cobrir as semanas de modas internacionais. Maria Laura trabalhou nos principais títulos internacionais presentes no Brasil, Vogue e Marie Claire; e recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais pelas suas reportagens e entrevistas.