"Unidos pela Vida" retrata a trajetória de solidariedade e luta contra o HIV em Cascavel

Cascavel - Em tempos de desinformação, negacionismo e enfraquecimento das políticas públicas, há histórias que precisam urgentemente ser contadas. Unidos pela Vida, documentário dirigido pelo jornalista e cineasta Cesar Pilatti e produzido por Ederson Bastiani, é uma dessas histórias. Mais que um filme, trata-se de um tributo poderoso à solidariedade, à resistência e à força da coletividade diante de uma das maiores crises sanitárias do século XX: a epidemia de HIV/AIDS.

O longa terá exibição pública na próxima terça-feira, dia 20 de maio, às 20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer, em Cascavel. A escolha da data não é por acaso: marca simbolicamente o Dia da Descoberta do Vírus da AIDS, reforçando o compromisso da obra com a memória e a luta permanente contra o estigma e a exclusão. A entrada é gratuita.

Ao longo de uma narrativa envolvente, o documentário resgata a atuação histórica do grupo Unidos pela Vida, criado nos anos 1990 por pacientes, familiares, profissionais da saúde e militantes que ousaram enfrentar o preconceito, o medo e o silêncio que cercavam o HIV naquele período.

Com depoimentos marcantes e imagens de arquivo que emocionam, o filme reconta a trajetória de quem batalhou por acesso a tratamento, dignidade e visibilidade.

Entre os nomes que protagonizam esse capítulo da história da saúde pública de Cascavel estão a médica sanitarista Dra. Lilimar Mori, o Dr. Jesus Viegas, a coordenadora do CEDIP Josana Dranka, a enfermeira Lúcia Richetti, a jornalista Olga Bongiovanni e Laércio Matias, um dos fundadores do grupo. Ganha destaque na produção o emblemático show Grito pela Vida, realizado em 1993 no calçadão da Avenida Brasil, que reuniu artistas e uma multidão no público, como um gesto coletivo de apoio e esperança.