Tradicional Festa de São João começa nesta sexta-feira em Cascavel; confira a programação

Cascavel - A tradicional Festa de São João, em Cascavel, chega à 47ª edição e será realizada neste fim de semana, de sexta-feira (20) a domingo (22), na Paróquia São João Batista. A celebração é um dos eventos culturais mais aguardados da cidade e contará com missa, comidas típicas, atrações culturais e a simbólica fogueira de São João Batista, que neste ano terá oito metros de altura e três de largura.

A abertura da festa será nesta sexta-feira (20), a partir das 19h, com a Missa da Família. Em seguida, acontece a cerimônia de abertura oficial, com funcionamento das tradicionais Praça do Quentão, Praça do Pinhão e Praça das Bebidas, além das barracas de comidas típicas e brinquedos infláveis para as crianças.

Programação completa da Festa de São João

Sábado – 21 de junho