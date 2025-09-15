Toledo está em contagem regressiva para Festa Nacional do Porco no Rolete

Toledo - Milhares de pessoas já contam as horas para participar de um dos eventos mais emblemáticos do calendário gastronômico brasileiro. A 52ª edição da Festa Nacional do Porco no Rolete será realizada neste domingo (14), no Clube Caça e Pesca de Toledo, com previsão de reunir mais de 20 mil visitantes vindos de diferentes regiões do Paraná, de outros estados e até do exterior.
O prato que projeta a cidade nacional e internacionalmente é reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Toledo desde 2013, por meio do Decreto nº 186/2013, e é considerado o maior evento do Brasil dedicado à carne suína. A preparação é grandiosa: mais de 300 suínos recheados, com cerca de 30 quilos cada, totalizando 10 toneladas de carne, serão assados desde as primeiras horas da manhã para que estejam prontos ao meio-dia.
O prato típico será servido em 130 estandes e também no restaurante geral do clube. O buffet custará R$ 80 para adultos; crianças de 8 a 12 anos pagam R$ 40, e menores de 8 anos têm acesso gratuito. As refeições podem ser adquiridas antecipadamente pelo telefone (45) 99859-7709 (Natalia) ou no próprio local.
A programação vai além da gastronomia. A festa terá apresentações do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Chama Crioula e shows musicais: às 14h sobe ao palco a banda Full Rockers, seguida, às 16h, da dupla Adson e Alana, atração viabilizada com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Deseco). Também haverá a tradicional Feira de Arte e Artesanato, realizada em parceria com o projeto Tenda, e o concurso gastronômico que premia os melhores assadores, recheios e estandes.
Condições para o evento
Trânsito e segurança – De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o domingo será ensolarado em Toledo, com temperaturas variando entre 17 e 27 graus — cenário ideal para um evento que alia sabor, cultura e confraternização. O tempo bom é um fator favorável para o deslocamento e a permanência na festa.
Para garantir uma chegada e um retorno tranquilo para o público, a Guarda Municipal de Toledo desenvolverá uma operação especial de trânsito durante o dia da festa. Um posto de controle será instalado na Avenida Senador Attílio Fontana, principal acesso ao clube, próximo à Capela Nossa Senhora do Rosário e, a partir deste ponto, nos horários de maior movimento, especialmente entre 9h30 e 12h, poderá ser implantado sentido único no trecho final da via. Neste período, quem precisar seguir em direção contrária deverá utilizar o desvio pela Linha Itapuí até a PR-585.
Outras rotas também foram preparadas. Há um acesso secundário, asfaltado, próximo à empresa Lactobom. Para quem vem pela BR-163, no trecho Cascavel-Toledo, a recomendação é retornar pelo viaduto da Avenida Egydio Munaretto e seguir por vias rurais sinalizadas, como a OT 104, OT 547, OT 048 e OT 528, até chegar ao clube. Outra alternativa é a própria Avenida Egydio Geronymo Munaretto, atualmente em duplicação, mas com entrada apenas pela pista oeste-leste – quem vem no sentido contrário, tem a opção de fazer retorno na rotatória com a Rua Primeiro de Maio.
Sinalização com setas de direção foi instalada nos principais pontos, e agentes da Guarda Municipal orientarão o fluxo. A recomendação é sair de casa mais cedo, manter a calma diante das filas e seguir as instruções para garantir fluidez.
Estrutura e ingressos
Estrutura e solidariedade – Para acolher os visitantes, o clube está passando por diversas melhorias, sobretudo na estrutura de estandes, palcos e quiosques. O estacionamento será gratuito nos arredores, mas o ingresso ao espaço terá custo simbólico de R$ 10 por pessoa, valor que será parcialmente revertido ao “Projeto Pequeno Amor”, iniciativa que apoia a unidade de terapia intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Bom Jesus.
