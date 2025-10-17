Sisprime do Brasil realiza palestra com Mara Luquet sobre Planejamento Financeiro e Sucessão Patrimonial

Cascavel - Na última quinta-feira (16), a Sisprime do Brasil promoveu uma palestra especial com a jornalista e comentarista econômica Mara Luquet, no Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel (PR). O evento reuniu mais de 400 participantes e abordou o tema “Planejamento Financeiro Pessoal e Sucessão Patrimonial”, em uma noite de muito conhecimento e inspiração.

Com linguagem clara e exemplos práticos, Mara Luquet destacou a importância de cuidar das finanças de forma estratégica, reforçando como o planejamento é essencial para garantir segurança, prosperidade e tranquilidade no futuro. A palestra integrou as ações de comemoração dos 28 anos da Sisprime do Brasil, marcando mais um momento de conexão com cooperados, parceiros e comunidade.

Ao final do evento, foi realizado o sorteio de um iPhone 17 Pro Max 256 GB entre os cooperados que confirmaram presença e participaram da palestra, encerrando a noite com entusiasmo e celebração.