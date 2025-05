Secretaria de Cultura abre inscrições para seletiva do XX Fermop

Cascavel - Quem canta os males espanta e Cascavel quer ouvir! Estão abertas as inscrições para a seletiva municipal do XX Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná, o tradicional Fermop. A competição, que há duas décadas movimenta a cena musical do oeste paranaense, é promovida pela Amop e terá sua etapa local organizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições já estão abertas e vão até segunda-feira (2), das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, diretamente na sede da Secult, que fica localizada no Teatro Municipal Sefrin Filho, Rua Rio de Janeiro, 905 – 1º andar. Podem se inscrever cantores e intérpretes a partir dos 16 anos (com exceção da categoria infanto juvenil, que vai dos 10 aos 15 anos), nas categorias Gospel, Popular, Sertaneja e Infantojuvenil. Mas atenção que cada participante só pode escolher uma categoria.

Além disso, a música apresentada não pode ser autoral e deve ter no máximo 4 minutos e, no caso da categoria infantil, é proibido qualquer conteúdo com apelo sexual ou linguagem imprópria. Na hora da inscrição, é necessário apresentar uma cópia do documento com foto, indicar o tom da música e entregar uma cópia da letra digitada (em Times New Roman, tamanho 14).

Os classificados devem comprovar residência em Cascavel com título de eleitor, conta de água ou de luz e uma declaração da Prefeitura. No Caso da categoria Infantojuvenil, a documentação deve ser dos responsáveis legais.

A seletiva será realizada de forma presencial, com ensaios obrigatórios, apresentações públicas e avaliação por uma comissão julgadora. O ensaio oficial será marcado para o dia 4 de junho, no Centro Cultural Gilberto Mayer, com horário previamente agendado no ato da inscrição.