Sábado em Família: Sesc promove programação especial em todo o Paraná

Curitiba - Abrindo a programação da Semana S, evento integrado do Sistema Comércio brasileiro, o Sesc PR convida o público para participar do Sábado em Família, no dia 10 de maio. A festividade será repleta de atividades gratuitas voltadas ao lazer, à cultura e à convivência entre gerações. A ação acontece simultaneamente em diversas unidades do Sesc em todo o estado, com programações variadas desenvolvidas especialmente para o público infantil e suas famílias.

Cada cidade com uma unidade física do Sesc terá uma programação personalizada, com oficinas, contações de histórias, jogos, espetáculos culturais, música ao vivo, serviços de beleza e saúde, gincanas recreativas e muito mais. A diversidade das ações é pensada para atender todas as idades e promover o fortalecimento das relações por meio da arte, da cultura e do lazer.

O Sábado em Família é uma iniciativa que busca fortalecer os laços afetivos em um ambiente seguro, acolhedor e divertido. Em tempos em que a rotina agitada e o uso excessivo de tecnologias podem dificultar a convivência, o evento surge como uma oportunidade de reunir pais, filhos, avós e demais familiares em momentos de qualidade, com muita interação. A proposta é oferecer um espaço onde todos possam brincar, aprender e compartilhar experiências de maneira conjunta.

Rafael Avancini, técnico de atividades do Sesc Água Verde, em Curitiba-PR, fala da importância de promover momentos de alegria e interação para todas as idades. “É uma oportunidade para os trabalhadores do comércio, dependentes, familiares e do público em geral se reunir para ter acesso a todos os serviços que o Sesc oferece. Esses momentos de qualidade, prazer e afetividade juntos são importantes justamente para ter boas lembranças. São memórias que se criam quando a gente está junto, em comunidade, se divertindo. Cada vez mais a gente precisa celebrar e promover esse tipo de momento”, destaca.