Raridade: Museu da Imagem e Som Xico Tebaldi recebe 234 edições de revistas esportivas históricas

Cascavel - Revistas são como cápsulas do tempo. É exatamente esse valor histórico que chega ao Museu da Imagem e Som Xico Tebaldi, localizado no Centro Cultural Gilberto Mayer, com a doação de 163 edições da Revista Placar, dos anos de 1972 a 1986, e 71 edições da revista Esportiva, dos anos de 1955 a 1979. Uma oportunidade única de folhear e entender uma época por meio das suas imagens, reportagens e cultura.

A doação veio através do filho do colecionador Gasparino Antônio Lazzarim, que passava seus dias assistindo, falando e lendo sobre futebol, e cujo amor pelo esporte preservou esse pedaço da história até os dias de hoje.

A equipe do museu já realizou toda a higienização e os cuidados necessários nas 234 revistas, que ficarão expostas na Sala Educativa do museu por 15 dias. Após esse período, elas serão arquivadas no Museu da Imagem e Som, podendo ser acessadas mediante agendamento prévio pelo telefone (45) 3902-1442.

As revistas também serão digitalizadas e disponibilizadas no Tainacan, uma plataforma online de gestão de acervos digitais que facilita o acesso público e a preservação do patrimônio cultural.

Os horários para visitação são de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. O Centro Cultural fica localizado na Rua Duque de Caxias, 379 – Centro.