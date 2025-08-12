Raridade: Museu da Imagem e Som Xico Tebaldi recebe 234 edições de revistas esportivas históricas

Cascavel - Revistas são como cápsulas do tempo. É exatamente esse valor histórico que chega ao Museu da Imagem e Som Xico Tebaldi, localizado no Centro Cultural Gilberto Mayer, com a doação de 163 edições da Revista Placar, dos anos de 1972 a 1986, e 71 edições da revista Esportiva, dos anos de 1955 a 1979. Uma oportunidade única de folhear e entender uma época por meio das suas imagens, reportagens e cultura.
A doação veio através do filho do colecionador Gasparino Antônio Lazzarim, que passava seus dias assistindo, falando e lendo sobre futebol, e cujo amor pelo esporte preservou esse pedaço da história até os dias de hoje.
A equipe do museu já realizou toda a higienização e os cuidados necessários nas 234 revistas, que ficarão expostas na Sala Educativa do museu por 15 dias. Após esse período, elas serão arquivadas no Museu da Imagem e Som, podendo ser acessadas mediante agendamento prévio pelo telefone (45) 3902-1442.
As revistas também serão digitalizadas e disponibilizadas no Tainacan, uma plataforma online de gestão de acervos digitais que facilita o acesso público e a preservação do patrimônio cultural.
Os horários para visitação são de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. O Centro Cultural fica localizado na Rua Duque de Caxias, 379 – Centro.
Visite os museus de Cascavel:
Museu de Arte de Cascavel:
Localizado na Rua Mato Grosso, 2909 está aberto ao público das 8h às 12h, de 13h30 à 17h30, de segunda a sexta
Museu Oscar Niemeyer Cascavel:
Localizado no 3°piso do Teatro Municipal Sefrin Filho, a única extensão do tradicional museu fora de Curitiba funciona das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de terça a sexta e aos sábados e domingos das 8h às 13h.
Museu da Velocidade:
Localizada no térreo do Teatro Municipal Sefrin Filho das 8h às 12h, das 13h30 às 17h30, de terça a sexta e aos sábados e domingos das 8h às 13h.
Fonte: Secom