Quais os melhores carros para alugar e trabalhar na Uber em 2025?

Brasil - Segundo dados divulgados no ano passado pela empresa Uber, em 10 anos de atuação no Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas já prestaram serviços à empresa, seja como motorista ou entregador. Número este que tende a crescer cada vez mais, o que faz com que muitos motoristas aluguem veículos como uma alternativa prática e econômica.

Pensando na eficiência e no conforto, selecionamos 8 veículos ideais para quem deseja começar como motorista na plataforma de serviços. Confira:

1. Fiat Argo: para quem busca conforto e economia, o Fiat Argo é uma excelente opção. Com um consumo médio de 13,2 km/l na cidade com gasolina, ele oferece bom desempenho e conta com um espaço interno adequado para passageiros, o que o torna uma opção popular entre os motoristas.

2. Fiat Mobi: esse modelo é recomendado para trajetos urbanos, já que se destaca pelo seu desempenho econômico, com consumo de 14,3 km/l com gasolina. Ele consegue atender bem as necessidades diárias de um motorista de aplicativo, embora sendo compacto.

3. Chevrolet Onix Plus: equipado com um motor 1.0 turbo de 116 cv, com um consumo de 13 km/l na cidade com gasolina, o Chevrolet Onix Plus combina eficiência e conforto. Seu design é moderno e o espaço interno é ampliado, proporcionando uma experiência agradável tanto para os motoristas quanto para os passageiros.

4. Toyota Corolla: para quem busca uma opção premium, esse modelo é uma boa escolha. O Toyota Corolla, além de ser aceito nas categorias Comfort e Black da Uber, oferece conforto superior e um bom desempenho. Apesar de ter um custo mais elevado, os ganhos adicionais podem compensar o investimento.

5. Renault Kwid: esse é um dos carros mais econômicos do mercado, com um consumo médio de 15,3 km/l na cidade. A sua manutenção é acessível, e, apesar de ter um espaço interno compacto, ele consegue atender bem as necessidades dos motoristas.

6. Hyundai HB20S: com um motor 1.0 turbo e um consumo médio de 13 km/l, ele se destaca pelo seu porta-malas espaçoso, que se torna ideal para quem prefere fazer viagens com destino a aeroportos e rodoviárias, em que passageiros costumam carregar bagagens.