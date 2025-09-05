Programação da Festa da Padroeira de Cascavel

Cascavel e Paraná - A 73ª Festa da Padroeira de Cascavel, em honra a Nossa Senhora Aparecida, terá uma vasta programação que se inicia ainda esse mês. A festa incluirá eventos gastronômicos durante todo o mês de setembro, a Corrida da Fé, a Motociata da Fé, e a chegada da Imagem Peregrina no dia 28 de setembro.

A venda de ingressos para os eventos já começou e é possível comprar na Secretaria Paroquial ou com os líderes dos Movimentos Pastorais e instituições envolvidas. Caso queira conversar com o pessoal da Secretaria por Whatsapp basta clicar AQUI ou ligar no número (45) 3223-1160 e tirar suas dúvidas.

Confira a programação completa da Festa da Padroeira desse ano:

Eventos no Salão Paroquial

05/09 – 6ª feira -Pizza – 15h às 21h – retirada em frente ao salão paroquial

13/09 – Sábado – Café Colonial – 15h às 18h e 18h30 às 21h

19/09 – 6ª feira – Jantar Carnes Nobres – 20h às 22h30

28/09 – Domingo – Almoço Porco à Paraguaia – 12h

12/10 – Domingo – Almoço Italiano – 12h

Programação Religiosa

25/09 – 5ª feira – Missa de envio dos Romeiros para Aparecida, SP – 12h15

28/09 – Domingo – Chegada dos Romeiros / Imagem Peregrina – Missa – 10h

29/09 – 2ª feira – Carreata da Fé – 18h – Levando a Imagem Peregrina para o Distrito de São João

05/10 – Domingo – Missa de Envio da Motociata da Fé – 19h

11/10 – sábado – Missa dos Atletas – Corrida da Fé Catedral Marista – 19h

Novena de Nossa Senhora Aparecida

De 03 a 11 de outubro 2ª a 6ª missas às 7h, 12h15, 15h e 19h Sábados missas às 12h15, 15h e 19h Domingo missas às 7h, 10h, 15h e 19h



12/10 – Dia de Nossa Senhora Aparecida