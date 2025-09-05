Programação da Festa da Padroeira de Cascavel

Cascavel e Paraná - A 73ª Festa da Padroeira de Cascavel, em honra a Nossa Senhora Aparecida, terá uma vasta programação que se inicia ainda esse mês. A festa incluirá eventos gastronômicos durante todo o mês de setembro, a Corrida da Fé, a Motociata da Fé, e a chegada da Imagem Peregrina no dia 28 de setembro.
A venda de ingressos para os eventos já começou e é possível comprar na Secretaria Paroquial ou com os líderes dos Movimentos Pastorais e instituições envolvidas. Caso queira conversar com o pessoal da Secretaria por Whatsapp basta clicar AQUI ou ligar no número (45) 3223-1160 e tirar suas dúvidas.
Confira a programação completa da Festa da Padroeira desse ano:
Eventos no Salão Paroquial
- 05/09 – 6ª feira -Pizza – 15h às 21h – retirada em frente ao salão paroquial
- 13/09 – Sábado – Café Colonial – 15h às 18h e 18h30 às 21h
- 19/09 – 6ª feira – Jantar Carnes Nobres – 20h às 22h30
- 28/09 – Domingo – Almoço Porco à Paraguaia – 12h
- 12/10 – Domingo – Almoço Italiano – 12h
Programação Religiosa
- 25/09 – 5ª feira – Missa de envio dos Romeiros para Aparecida, SP – 12h15
- 28/09 – Domingo – Chegada dos Romeiros / Imagem Peregrina – Missa – 10h
- 29/09 – 2ª feira – Carreata da Fé – 18h – Levando a Imagem Peregrina para o Distrito de São João
- 05/10 – Domingo – Missa de Envio da Motociata da Fé – 19h
- 11/10 – sábado – Missa dos Atletas – Corrida da Fé Catedral Marista – 19h
Novena de Nossa Senhora Aparecida
- De 03 a 11 de outubro
- 2ª a 6ª missas às 7h, 12h15, 15h e 19h
- Sábados missas às 12h15, 15h e 19h
- Domingo missas às 7h, 10h, 15h e 19h
12/10 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
- 6h – Recepção dos Romeiros da Região
- 7h – Missa dos Romeiros
- 7h – Corrida da Fé Catedral Marista (você pode se inscrever pelo site: www.corridadafe.com.br)
- 9h – Missa dos Trabalhadores
- 9h30 – Terço Motociata da Fé – Lago Municipal
- 10h – Motociata da Fé – saída do Lago
- 11h – Abertura da Praça de Alimentação
- 11h – Missa dos Motociclistas
- 12h – Almoço Italiano – no salão paroquial
- 13h – Missa da Família
- 14h – Corrida da Fé – Kids
- 15h – Missa da Saúde
- 17h – Missa com Coroação de N. Sra. Aparecida e Consagração das Crianças
- 19h – Missa de Encerramento
- 21h – Bênção das barracas e voluntários
- 22h – Fechamento da Praça de Alimentação
Praça de Alimentação
- 03 a 12 de Outubro
- Barracas: Frango com Polenta (Espetão),Pastel, Pizza, Macarrão, Risoto, Doces, Bolos e Cucas Crepe e Caldo de Cana, Sorvetes, Picolé e Milk Shake, Lembrancinhas, Imagens e Camisetas Católicas, Pão e Hambúrguer de Nossa Senhora
- De 2ª a 6ª – 18h às 22hSábado e Domingo – 17h às 22h
- 12 de outubro (Domingo) – 11h às 22h
Apoio Social:
50% do lucro da Festa da Padroeira é dividido entre sete instituições beneficentes,
- Abrigo São Vicente de Paulo
- Acas
- Apae
- Apofilab
- Cemic
- Recanto da Criança
- Capela Nossa Senhora dos Postos (Paróquia Santa Luzia – Cascavel Velho)
Ao todo, mais de mil voluntários participam na organização, que pretende superar a arrecadação do ano anterior, que foi de R$ 1,3 milhão