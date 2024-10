Produtos de beleza com creatina: quais são as melhores opções?

MÚSICA

Cascavel: I Tre Amici em ConcertoTributo no Teatro promete emoções

No dia 19 de novembro de 2024, Cascavel será palco de um evento inesquecível em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado no dia 14 do mesmo mês. Os três tenores do oeste do Paraná, I Tre Amici – formado por Jocimar Silva, Matheus Bressan e Thiago Stopa – realizará um grandioso concerto no Teatro Municipal […]