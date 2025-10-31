Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de cinema em Cascavel

Cascavel - Dentro da programação do 11º Festival de Cinema de Cascavel, o Centro Cultural Gilberto Mayer será palco de duas oficinas imperdíveis para quem deseja compreender os bastidores da sétima arte: o Curso de Criação de Roteiro de Cinema, no dia 8 de novembro, e o Curso de Produção Executiva para Cinema, no dia 9 de novembro, ambos serão das 8h às 18h. A ação é promovida pela Secretaria de Cultura do Município.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia da oficina – conforme a disponibilidade – no Linktree da Secretaria de Cultura de Cascavel linktr.ee/culturacascavel. Cada turma, tem 20 vagas disponíveis.



As duas formações serão ministradas pelo renomado Eliton Oliveira, produtor, roteirista e diretor de cinema com trajetória consolidada no audiovisual paranaense e nacional.

A arte de contar histórias no cinema

Na oficina de Criação de Roteiro, os participantes devem desvendar os segredos da escrita cinematográfica, desde a construção de personagens marcantes até a formatação técnica de um roteiro profissional. O curso aborda conceitos como arco dramático, arco narrativo, divisão em atos e as ferramentas essenciais para transformar ideias em histórias que emocionam e prendem o espectador do início ao fim.

Bastidores da produção: o papel essencial do produtor executivo

Já no segundo dia, o tema será o universo da Produção Executiva, onde Eliton compartilhará sua experiência prática na coordenação de equipes e no planejamento de obras audiovisuais. Os alunos aprenderão sobre estrutura de equipe, orçamentos, cronogramas de filmagem, além de como preparar projetos para leis de incentivo e editais culturais, conhecimento fundamental para quem sonha em tirar do papel uma produção de cinema.



Segundo Oliveira, os cursos são inteiramente gratuitos e “destinados a todos os apaixonados por cinema, com ou sem experiência na área”. A iniciativa é uma contrapartida social da Desatino Filmes, produtora de Eliton Oliveira, contemplada em editais da Lei Paulo Gustavo do Estado do Paraná.

Nome de peso

Com quase três décadas de carreira, Eliton Oliveira é um dos nomes mais atuantes do cinema independente paranaense. Começou em 1997 como assistente de direção em longas produzidos em Cascavel, como Conexão Brasil e A Saga – Da Terra Vermelha Brotou o Sangue.