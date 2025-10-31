Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de cinema em Cascavel

Cascavel - Dentro da programação do 11º Festival de Cinema de Cascavel, o Centro Cultural Gilberto Mayer será palco de duas oficinas imperdíveis para quem deseja compreender os bastidores da sétima arte: o Curso de Criação de Roteiro de Cinema, no dia 8 de novembro, e o Curso de Produção Executiva para Cinema, no dia 9 de novembro, ambos serão das 8h às 18h. A ação é promovida pela Secretaria de Cultura do Município.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia da oficina – conforme a disponibilidade – no Linktree da Secretaria de Cultura de Cascavel linktr.ee/culturacascavel. Cada turma, tem 20 vagas disponíveis.
As duas formações serão ministradas pelo renomado Eliton Oliveira, produtor, roteirista e diretor de cinema com trajetória consolidada no audiovisual paranaense e nacional.
A arte de contar histórias no cinema
Na oficina de Criação de Roteiro, os participantes devem desvendar os segredos da escrita cinematográfica, desde a construção de personagens marcantes até a formatação técnica de um roteiro profissional. O curso aborda conceitos como arco dramático, arco narrativo, divisão em atos e as ferramentas essenciais para transformar ideias em histórias que emocionam e prendem o espectador do início ao fim.
Bastidores da produção: o papel essencial do produtor executivo
Já no segundo dia, o tema será o universo da Produção Executiva, onde Eliton compartilhará sua experiência prática na coordenação de equipes e no planejamento de obras audiovisuais. Os alunos aprenderão sobre estrutura de equipe, orçamentos, cronogramas de filmagem, além de como preparar projetos para leis de incentivo e editais culturais, conhecimento fundamental para quem sonha em tirar do papel uma produção de cinema.
Segundo Oliveira, os cursos são inteiramente gratuitos e “destinados a todos os apaixonados por cinema, com ou sem experiência na área”. A iniciativa é uma contrapartida social da Desatino Filmes, produtora de Eliton Oliveira, contemplada em editais da Lei Paulo Gustavo do Estado do Paraná.
Nome de peso
Com quase três décadas de carreira, Eliton Oliveira é um dos nomes mais atuantes do cinema independente paranaense. Começou em 1997 como assistente de direção em longas produzidos em Cascavel, como Conexão Brasil e A Saga – Da Terra Vermelha Brotou o Sangue.
Entre suas principais obras estão os longas documentais 23.11.1967 — sobre o emblemático Caso Clodimar — e O Silêncio das Rosas, lançado em 2022 e disponível no Prime Video. Também escreveu e produziu o longa de ficção O Armário Mágico (2023), além de ter sido diretor de produção do premiado Segredos, estrelado por Dani Suzuki e vencedor no Festival Internacional de Cinema de Marbella, na Espanha.
Eliton assina ainda a produção executiva de documentários como Scherer – Do Nazismo à Terra Vermelha, Paixão Esquecida e Epopeia em Terras Roxas, este último com lançamento previsto para novembro de 2025. Entre seus projetos mais recentes estão A Menina Sob o Véu e E Se Você Não Me Quiser?, ambos premiados em festivais e viabilizados por editais da Lei Paulo Gustavo, que juntos somam investimentos de mais de R$ 6,2 milhões.
Além do cinema, o artista é autor de três livros: O Dia Depois Que Você Se Foi (2015), Coisas Que Aprendemos Quando é Tarde Demais (2018) e Crônicas da Hora Morta (2024).
Atualmente, à frente da Desatino Filmes, com sede em Maringá, Eliton Oliveira atua integralmente como produtor, produtor executivo e roteirista, desenvolvendo projetos que combinam sensibilidade, crítica social e potência artística.
Serviço
Curso de Criação de Roteiro de Cinema
Centro Cultural Gilberto Mayer
8 de novembro das 8h às 18h
Inscrições: linktr.ee/culturacascavel
Curso de Produção Executiva para Cinema
Centro Cultural Gilberto Mayer
9 de novembro das 8h às 18h
Inscrições: linktr.ee/culturacascavel
