Por Que as Novas Gerações Interagem Mais com Avatares Falantes

Uma empresa decide tentar expandir seu reconhecimento no mercado, contratando uma equipe de produção e ator. Apesar do grande investimento, os resultados não são muito animadores: os anúncios são ignorados pelo principal público-alvo da empresa, as novas gerações.

Além do investimento financeiro, há ainda o investimento de tempo. A empresa perde tempo explicando seus objetivos e expectativas à equipe de produção e edição, além de ter que lidar com a agenda do ator escolhido para ser o rosto da marca.

Enquanto isso, outra marca consegue um engajamento muito maior no mesmo nicho, tudo isso sem precisar contratar ninguém. Seus produtos são similares, mas o rosto e a voz nos vídeos são feitos com IA – um avatar falante que consegue atrair mais cliques sem toda a dor de cabeça.

Entender para vender: o que torna as novas gerações diferentes

Para captar a atenção das novas gerações, precisamos primeiramente entender o que torna esse público tão diferente. Estas gerações cresceram com acesso contínuo a redes sociais como Instagram e TikTok, e isso faz toda a diferença.

Ao invés de escolher canais com grade fixa e esperar pelo seu programa favorito que passa semanalmente, o mundo do entretenimento agora está sempre acessível – tudo que você quiser, quando você desejar. O algoritmo aprende suas preferências e oferece conteúdo de forma infinita.

Com tantas opções, sendo a grande maioria vídeos de influenciadores falando sobre tópicos diversos, as novas gerações passaram a dar preferência à vídeos com comunicação direta, imperfeita e transparente – é isso que passa a ideia de autenticidade. Se tornou comum anúncios feitos por grandes estúdios com grandes nomes terem menos resultados que um vídeo de um TikToker falando de um produto que gostou.

O avatar falante como uma solução

As tendências surgem e são substituídas rapidamente, então a produção de conteúdo precisa ser contínua e eficiente. Além disso, manejar trabalhos com influenciadores pode ser algo trabalhoso e caro. Por outro lado, promoções feitas por equipes de marketing digital podem parecer mecânicas e sem engajamento emocional para esse público.

É aí que surge uma alternativa um tanto quanto inusitada: um avatar falante criado com IA. Os avatares combinam melhor com o mundo digital, parecem mais autênticos do que um anúncio superproduzido por um estúdio de marketing e se encaixam perfeitamente no oceano de vídeos de TikTokers que falam diretamente com a câmera.

O problema do investimento de tempo e dinheiro também é solucionado – você faz tudo que precisa diretamente na plataforma do Pippit, sem precisar lidar com outras pessoas. Um vídeo com uma produção de alto nível estará pronto em poucos minutos.

E o melhor de tudo: não precisa entender nada de sincronização labial e dublagem, a tecnologia de sync labial do Pippit já está presente na hora de montar seu vídeo. A sua única preocupação é montar a mensagem que você deseja apresentar para sua audiência, seu avatar falará exatamente o que você quer, na língua que você quer, com a voz que você escolher.