Home Variedades

Avatares Falantes

Por Que as Novas Gerações Interagem Mais com Avatares Falantes

Por Que as Novas Gerações Interagem Mais com Avatares Falantes

Uma empresa decide tentar expandir seu reconhecimento no mercado, contratando uma equipe de produção e ator. Apesar do grande investimento, os resultados não são muito animadores: os anúncios são ignorados pelo principal público-alvo da empresa, as novas gerações.

Além do investimento financeiro, há ainda o investimento de tempo. A empresa perde tempo explicando seus objetivos e expectativas à equipe de produção e edição, além de ter que lidar com a agenda do ator escolhido para ser o rosto da marca.

Enquanto isso, outra marca consegue um engajamento muito maior no mesmo nicho, tudo isso sem precisar contratar ninguém. Seus produtos são similares, mas o rosto e a voz nos vídeos são feitos com IA – um avatar falante que consegue atrair mais cliques sem toda a dor de cabeça.

Entender para vender: o que torna as novas gerações diferentes

Para captar a atenção das novas gerações, precisamos primeiramente entender o que torna esse público tão diferente. Estas gerações cresceram com acesso contínuo a redes sociais como Instagram e TikTok, e isso faz toda a diferença.

Ao invés de escolher canais com grade fixa e esperar pelo seu programa favorito que passa semanalmente, o mundo do entretenimento agora está sempre acessível – tudo que você quiser, quando você desejar. O algoritmo aprende suas preferências e oferece conteúdo de forma infinita.

Com tantas opções, sendo a grande maioria vídeos de influenciadores falando sobre tópicos diversos, as novas gerações passaram a dar preferência à vídeos com comunicação direta, imperfeita e transparente – é isso que passa a ideia de autenticidade. Se tornou comum anúncios feitos por grandes estúdios com grandes nomes terem menos resultados que um vídeo de um TikToker falando de um produto que gostou.

O avatar falante como uma solução

As tendências surgem e são substituídas rapidamente, então a produção de conteúdo precisa ser contínua e eficiente. Além disso, manejar trabalhos com influenciadores pode ser algo trabalhoso e caro. Por outro lado, promoções feitas por equipes de marketing digital podem parecer mecânicas e sem engajamento emocional para esse público.

É aí que surge uma alternativa um tanto quanto inusitada: um avatar falante criado com IA. Os avatares combinam melhor com o mundo digital, parecem mais autênticos do que um anúncio superproduzido por um estúdio de marketing e se encaixam perfeitamente no oceano de vídeos de TikTokers que falam diretamente com a câmera.

O problema do investimento de tempo e dinheiro também é solucionado – você faz tudo que precisa diretamente na plataforma do Pippit, sem precisar lidar com outras pessoas. Um vídeo com uma produção de alto nível estará pronto em poucos minutos.

E o melhor de tudo: não precisa entender nada de sincronização labial e dublagem, a tecnologia de sync labial do Pippit já está presente na hora de montar seu vídeo. A sua única preocupação é montar a mensagem que você deseja apresentar para sua audiência, seu avatar falará exatamente o que você quer, na língua que você quer, com a voz que você escolher.

Notícias Relacionadas

Atraindo novas gerações com seu avatar falante personalizado

Passo 1: Comece com um avatar pronto

Após logar na plataforma, você terá diversas opções. Para criar um vídeo com um dos inúmeros avatares prontos, é só escolher “Vídeo de avatar”. Outra alternativa é transformar suas próprias fotos em um avatar, clicando em “Foto falante de IA”.

Passo 2: Escolha o avatar que melhor representa sua marca ou produto

Existem diversas opções de avatares, então é importante pensar no nicho que o seu produto pretende alcançar. As novas gerações consomem conteúdo em uma velocidade assustadora, então é essencial que seu anúncio se encaixe no padrão visual do nicho. Não menospreze a importância do gênero do avatar, do fundo da cena, e até mesmo da paleta de cores.

Dica: filtrar por idade é uma boa ideia e existem dezenas de avatares “jovens”.

Passo 3: Clique em “Editar mais” e personalize o seu vídeo

Existem diversas formas de personalizar o seu vídeo aqui, então explorar a ferramenta é recomendável. Ao clicar em avatar e selecionar o vídeo você pode modificar o roteiro, caso não tenha feito isso na tela anterior.

Sempre tenha em mente o foco do seu anúncio, lembre qual é o seu público-alvo na hora de montar o seu vídeo – as inúmeras ferramentas serão suas aliadas para alcançar o resultado desejado.

Mais uma dica: adicione legendas no seu vídeo, pois é raro encontrar vídeos sem elas hoje em dia. Na plataforma do Pippit, você só precisa escolher o estilo que deseja, o texto já será legendado exatamente como você queria.

Passo 4: Exporte o seu vídeo com alta qualidade e veja os resultados

Clique em “Exportar” e decida as melhores opções para o seu objetivo. Após exportar, a sincronização labial fica ainda mais precisa e o resultado é realmente surpreendente! Você ficará ainda mais surpreso com o engajamento resultante caso utilize as ferramentas com sabedoria.

Mas e se eu quiser mostrar meu produto?

É mais fácil do que parece, você pode transformar link em vídeo, ou utilizar fotos do seu produto, adicionando informações que você quiser mencionar. Com a plataforma aberta, é só selecionar “Vídeo de marketing”. Comece com o link, fotos e prompt – no final da tela você terá a opção de adicionar um avatar, caso queira.

Ao clicar em gerar, várias opções estarão disponíveis, basta escolher a que combinar melhor com o seu produto e público.

Produção constante, com alta qualidade e sem dor de cabeça

Não precisa mais esperar encontrar o momento certo para se reunir com a agência de marketing – e o seu ator está sempre disponível. Está tudo pronto, só falta você acessar e começar a produzir. Comece agora mesmo, dê uma chance para Pippit IA e faça com que seu produto alcance o público correto.

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos