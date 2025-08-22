Por Que as Novas Gerações Interagem Mais com Avatares Falantes

Uma empresa decide tentar expandir seu reconhecimento no mercado, contratando uma equipe de produção e ator. Apesar do grande investimento, os resultados não são muito animadores: os anúncios são ignorados pelo principal público-alvo da empresa, as novas gerações.
Além do investimento financeiro, há ainda o investimento de tempo. A empresa perde tempo explicando seus objetivos e expectativas à equipe de produção e edição, além de ter que lidar com a agenda do ator escolhido para ser o rosto da marca.
Enquanto isso, outra marca consegue um engajamento muito maior no mesmo nicho, tudo isso sem precisar contratar ninguém. Seus produtos são similares, mas o rosto e a voz nos vídeos são feitos com IA – um avatar falante que consegue atrair mais cliques sem toda a dor de cabeça.
Entender para vender: o que torna as novas gerações diferentes
Para captar a atenção das novas gerações, precisamos primeiramente entender o que torna esse público tão diferente. Estas gerações cresceram com acesso contínuo a redes sociais como Instagram e TikTok, e isso faz toda a diferença.
Ao invés de escolher canais com grade fixa e esperar pelo seu programa favorito que passa semanalmente, o mundo do entretenimento agora está sempre acessível – tudo que você quiser, quando você desejar. O algoritmo aprende suas preferências e oferece conteúdo de forma infinita.
Com tantas opções, sendo a grande maioria vídeos de influenciadores falando sobre tópicos diversos, as novas gerações passaram a dar preferência à vídeos com comunicação direta, imperfeita e transparente – é isso que passa a ideia de autenticidade. Se tornou comum anúncios feitos por grandes estúdios com grandes nomes terem menos resultados que um vídeo de um TikToker falando de um produto que gostou.
O avatar falante como uma solução
As tendências surgem e são substituídas rapidamente, então a produção de conteúdo precisa ser contínua e eficiente. Além disso, manejar trabalhos com influenciadores pode ser algo trabalhoso e caro. Por outro lado, promoções feitas por equipes de marketing digital podem parecer mecânicas e sem engajamento emocional para esse público.
É aí que surge uma alternativa um tanto quanto inusitada: um avatar falante criado com IA. Os avatares combinam melhor com o mundo digital, parecem mais autênticos do que um anúncio superproduzido por um estúdio de marketing e se encaixam perfeitamente no oceano de vídeos de TikTokers que falam diretamente com a câmera.
O problema do investimento de tempo e dinheiro também é solucionado – você faz tudo que precisa diretamente na plataforma do Pippit, sem precisar lidar com outras pessoas. Um vídeo com uma produção de alto nível estará pronto em poucos minutos.
E o melhor de tudo: não precisa entender nada de sincronização labial e dublagem, a tecnologia de sync labial do Pippit já está presente na hora de montar seu vídeo. A sua única preocupação é montar a mensagem que você deseja apresentar para sua audiência, seu avatar falará exatamente o que você quer, na língua que você quer, com a voz que você escolher.
Atraindo novas gerações com seu avatar falante personalizado
Passo 1: Comece com um avatar pronto
Após logar na plataforma, você terá diversas opções. Para criar um vídeo com um dos inúmeros avatares prontos, é só escolher “Vídeo de avatar”. Outra alternativa é transformar suas próprias fotos em um avatar, clicando em “Foto falante de IA”.
Passo 2: Escolha o avatar que melhor representa sua marca ou produto
Existem diversas opções de avatares, então é importante pensar no nicho que o seu produto pretende alcançar. As novas gerações consomem conteúdo em uma velocidade assustadora, então é essencial que seu anúncio se encaixe no padrão visual do nicho. Não menospreze a importância do gênero do avatar, do fundo da cena, e até mesmo da paleta de cores.
Dica: filtrar por idade é uma boa ideia e existem dezenas de avatares “jovens”.
Passo 3: Clique em “Editar mais” e personalize o seu vídeo
Existem diversas formas de personalizar o seu vídeo aqui, então explorar a ferramenta é recomendável. Ao clicar em avatar e selecionar o vídeo você pode modificar o roteiro, caso não tenha feito isso na tela anterior.
Sempre tenha em mente o foco do seu anúncio, lembre qual é o seu público-alvo na hora de montar o seu vídeo – as inúmeras ferramentas serão suas aliadas para alcançar o resultado desejado.
Mais uma dica: adicione legendas no seu vídeo, pois é raro encontrar vídeos sem elas hoje em dia. Na plataforma do Pippit, você só precisa escolher o estilo que deseja, o texto já será legendado exatamente como você queria.
Passo 4: Exporte o seu vídeo com alta qualidade e veja os resultados
Clique em “Exportar” e decida as melhores opções para o seu objetivo. Após exportar, a sincronização labial fica ainda mais precisa e o resultado é realmente surpreendente! Você ficará ainda mais surpreso com o engajamento resultante caso utilize as ferramentas com sabedoria.
Mas e se eu quiser mostrar meu produto?
É mais fácil do que parece, você pode transformar link em vídeo, ou utilizar fotos do seu produto, adicionando informações que você quiser mencionar. Com a plataforma aberta, é só selecionar “Vídeo de marketing”. Comece com o link, fotos e prompt – no final da tela você terá a opção de adicionar um avatar, caso queira.
Ao clicar em gerar, várias opções estarão disponíveis, basta escolher a que combinar melhor com o seu produto e público.
Produção constante, com alta qualidade e sem dor de cabeça
Não precisa mais esperar encontrar o momento certo para se reunir com a agência de marketing – e o seu ator está sempre disponível. Está tudo pronto, só falta você acessar e começar a produzir. Comece agora mesmo, dê uma chance para Pippit IA e faça com que seu produto alcance o público correto.