Por que alguns filmes de terror nos dão mais medo do que outros?

A escuridão da sala de cinema, o silêncio expectante da plateia, a trilha sonora que tece uma teia de suspense… E então, a cena: um grito abafado, um vulto na penumbra, um detalhe grotesco que se insinua na periferia da visão. Mas por que alguns filmes conseguem nos arrepiar até os ossos, enquanto outros mal conseguem nos tirar um suspiro? A resposta não se resume apenas a sangue e violência explícita.

A eficácia do terror cinematográfico reside numa complexa interação de fatores, que vão muito além da quantidade de sustos baratos. A atmosfera, cuidadosamente construída, é crucial. Um filme que consegue criar uma sensação constante de apreensão, de expectativa ansiosa pelo que está por vir, é muito mais eficaz do que um que se limita a mostrar imagens violentas de forma gratuita. Pense em clássicos como “O Iluminado” ou “A Bruxa”: o medo é construído lentamente, através de detalhes perturbadores, silêncios carregados de significado e uma fotografia que contribui para a sensação de claustrofobia e opressão.

A trilha sonora também desempenha um papel fundamental. Uma música dissonante, um som abafado que sugere algo horrível acontecendo fora do campo de visão, podem ser mais eficazes do que qualquer imagem explícita. A música funciona como um intensificador de emoções, amplificando a sensação de medo e suspense. O silêncio estratégico, por sua vez, pode ser ainda mais aterrorizante, criando um vácuo de expectativa que nos deixa à mercê da nossa própria imaginação.