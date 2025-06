Paróquia Santa Cruz convida população para animado Arraiá em Cascavel

Cascavel - A Paróquia Santa Cruz realiza neste fim de semana o tradicional Arraiá, uma das festas juninas mais esperadas da região. A programação começa na sexta-feira (6), a partir das 20h, continua no sábado (7), a partir das 14h, e encerra no domingo (8), com um delicioso almoço a partir do meio-dia.

Durante os três dias de festa, a comunidade poderá aproveitar comidas típicas, brincadeiras, show ao vivo, quadrilha e muita diversão.

No domingo, o cardápio especial será macarrão com galeto, com ingressos a R$ 40,00 por pessoa e R$ 20,00 para crianças de 6 a 10 anos. É necessário levar pratos e talheres. Após o almoço, haverá bingo com brindes.