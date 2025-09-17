Palestra de empresário destaque na área gastronômica é a última do ano em evento da JCI Cascavel

Cascavel - Há quem pense que empreender é apenas abrir um negócio. Na prática, sabe-se que é resistir, persistir e se reinventar, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis.
Essa é a essência da história de George Busatta, fundador e CEO do grupo Harlem, que será o convidado especial da última edição de 2025 do Conexão de Negócios JCI Cascavel, marcada para o dia 22 de setembro, às 19h30, no Teatro Coolhall.
A trajetória de George começou há cerca de dez anos, quando, com poucos recursos, decidiu apostar em um sonho. Com muito trabalho e criatividade, construiu uma marca que rapidamente conquistou espaço no cenário gastronômico de Cascavel: a Harlem Hamburgueria (que teve o nome escolhido em votação na cidade inclusive).
Mas o caminho não foi fácil. Ao longo dos anos, enfrentou crises, fechamentos e até dívidas que chegaram próximas de dois milhões de reais. Em meio a esse cenário, em vez de desistir, George encontrou novas formas de se reinventar, consolidando a Harlem como referência em gastronomia em toda a região.
Hoje, o nome Harlem representa mais do que uma hamburgueria: é um símbolo de resiliência e inovação empreendedora. E é justamente essa história que os participantes do Conexão de Negócios terão a oportunidade de conhecer direto da fonte e sem rodeios.
O Conexão de Negócios é uma iniciativa da JCI Cascavel, organização mundial de jovens líderes presente em mais de 100 países. Em Cascavel, a entidade atua há quase 50 anos promovendo projetos de impacto social, eventos de capacitação e espaços de networking que fortalecem o ecossistema empresarial e comunitário.
Mais do que uma palestra, o Conexão é um movimento de inspiração e troca de experiências entre empresários, empreendedores e profissionais que desejam ampliar sua visão de negócio e fortalecer suas conexões.
Em 2025 já contou com nomes como Bruna Saara e Renata Dal Molin e agora encerramos os encontros do ano trazendo a história de George Busatta.
Serviço
- O que: Conexão de Negócios com George Busatta
- Quando: 22 de setembro, às 19h30
- Onde: Teatro Coolhall – Cascavel/PR
- Quanto: R$ 25,00 + 1kg de alimento
- Como: Ingressos disponíveis no Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/conexao-de-negocios-george-busatta/3117137
Crédito: Divulgação/Assessoria