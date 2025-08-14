O futuro das promoções grátis com a nova lei das apostas no Brasil

Enquanto as apostas grátis em Portugal seguem sendo uma ferramenta estratégica de retenção e atração em sites de apostas online licenciados, o Brasil caminha por um rumo mais rígido. Desde janeiro de 2025, está em vigor o novo marco legal das apostas no país, que limita severamente promoções como bônus de boas-vindas, rodadas grátis e créditos sem depósito – práticas que eram comuns até então.

Bônus proibidos e nova postura do governo brasileiro

As mudanças brasileiras estão diretamente ligadas à promulgação da Lei 14.790/2023 e suas portarias complementares. Com a estruturação do mercado nacional, apenas operadoras autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda podem oferecer apostas online, o que traz mais segurança para o setor.

No entanto, uma das exigências mais destacadas na regulamentação é justamente a proibição de campanhas promocionais agressivas, como aquelas que prometem dinheiro grátis ou freespins em troca de cadastro simples.

A justificativa do governo é clara: essas ações, embora atrativas, estariam contribuindo para o estímulo de comportamentos impulsivos, sobretudo entre jovens e jogadores vulneráveis. Ao proibir esse tipo de bônus, a regulamentação tenta conter o apelo comercial que, em muitos casos, acaba escondendo cláusulas confusas.

Além disso, operadoras interessadas em atuar no mercado brasileiro precisam comprovar sede nacional, capital mínimo de R$30 milhões e respeitar uma série de obrigações fiscais, técnicas e de integridade. Qualquer tipo de campanha promocional ainda existente deve passar por aprovação prévia e seguir critérios bem definidos. A promessa é de uma regulamentação transparente, com foco na proteção do jogador e na integridade do mercado.

Regulação portuguesa mantém as promoções com equilíbrio

Em contrapartida, Portugal apresenta uma abordagem mais estável. Desde 2015, o mercado é regulado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Dessa forma, as apostas grátis em Portugal ainda são permitidas, desde que oferecidas por operadoras licenciadas. Essas plataformas seguem regras claras, com termos e condições visíveis e transparência na entrega dos bônus.