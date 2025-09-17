O Céu não é aqui: livro convida a viver o presente com os olhos na eternidade

Cascavel - O Céu não é aqui. Essa frase saiu de um sonho, de uma coceira nos dedos que levou o pastor Thiago Selvo a escrever e publicar seu primeiro livro. O estudo sobre um propósito longânimo, sobre uma vida que vai além da morte, guiou os conceitos de eternidade e aplicações práticas abordados na obra, oficialmente lançada em setembro de 2025.

Gideão

Na Bíblia, o livro de Juízes conta a história de Gideão: um agricultor escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas. Conta-se que, por ser o menor de sua família, Gideão questiona ao Senhor, e pede sinais para que sua missão seja confirmada. Em julho de 2024, Thiago se vê como o personagem bíblico: buscando a manifestação da vontade de Deus. “Eu comecei a ter um desejo de escrever um livro. Mas, sempre acreditei que não devo perder tempo com algo que Deus não me mandou fazer”, explica o autor.

“Em sequência, recebi várias confirmações muito claras”, conta. Em uma conferência, orou com um amigo que, ao fechar os olhos, declarou ver o pastor escrevendo cartas e enviando-as a muitas pessoas. Ainda aguardando sinais de Deus, o autor foi pego de surpresa quando uma jovem de sua igreja contou que teve um sonho: nele, Thiago publicava um livro chamado O Céu não é aqui.

Vida sob perspectiva

“É um livro sobre propósito”. O Céu não é aqui aborda a importância de manter uma perspectiva alinhada com o alto, com aquilo que não é passageiro. Em 7 capítulos, Thiago Selvo esclarece, com base em trechos e histórias bíblicas, o desejo do ser humano por aquilo que vai além e ensina ao leitor atitudes práticas que influenciam na vida terrena através de um olhar do Céu.

Eclesiastes 13:11 afirma que “Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim”. Inspirado por esse versículo, o autor de O Céu não é aqui explica que a vida na terra não é o fim da história, mas o início de algo maior, algo construído no âmago do ser humano, intrínseco a ele.

Por isso, “devemos enxergar a vida pela perspectiva de Deus”, destaca o autor. É sobre viver no “aqui” pensando no “lá”. Afinal, a vida é breve: Thiago compara a eternidade com uma corda longa – os anos que vivemos aqui na Terra ocupam apenas alguns milímetros de algo que possui infinitos quilômetros de extensão.

O livro tem letras grandes e, como se também gritasse grandiosamente, leva o leitor ao questionamento: “para que estou aqui?”. Quando, como seres humanos pequenos e passageiros, acreditamos que nossas ações têm valor eterno, “passamos a escolher com mais intencionalidade, viver com mais coragem e amar com mais profundidade”, explica o autor.