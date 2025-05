Musical Mamma Mia! é atração gratuita neste sábado (24) no Teatro Municipal de Cascavel

Cascavel - Embora já tenham apresentações movimentando o cenário cultural nesta sexta-feira (23), a abertura oficial do Festival de Teatro será neste sábado (24), com uma atração megaespecial: o musical Mamma Mia!, que será apresentado, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho. O espetáculo é gratuito, mas o ingresso precisa ser retirado de forma online no www.parallela.art.br.

Com um enredo que poderia perfeitamente ser o assunto principal de uma dessas novelas que fazem sucesso estrondoso no horário nobre da televisão, o Musical Mamma Mia! fala de uma filha de mãe solo que resolve descobrir quem é o seu pai biológico e para isso, chama três “suspeitos” para o seu casamento, para então descobrir com qual deles vai leva-la ao altar. Igualmente estrondoso é o sucesso que o musical fez ao redor do mundo, já tendo sido visto por mais de 42 milhões de pessoas.

Ambientado na ilha grega de Calicos, Mamma Mia! foi escrito pela escritora e roteirista britânica Catherine Johnson e, na versão cascavelense conta com um elenco de mais de 20 pessoas, integrantes da Musicais Cascavel, além da equipe técnica da trupe.

O grupo

Para quem não conhece, o Musicais Cascavel “é um projeto de fomento ao teatro musical. No formato de teatro-escola, os atores aprimoram seu conhecimento com os técnicos e o espetáculo é resultado” conta o diretor do grupo, Lair Jr , que arremata: “A princípio são reproduções de obras aclamadas , que são sucesso no mundo todo. A perspectiva é de um trabalho futuro com textos autorais”.

Como se não bastasse tamanho apelo à curiosidade do público, o musical tem na sua trilha sonora mais de 20 músicas do grupo sueco ABBA, uma verdadeira unanimidade ao longo de várias gerações como gatilho para os pés-de-valsa invadirem pistas de festas de casamento, formaturas e toda sorte de evento onde a alegria substitui a timidez da maioria dos presentes.

Entre as músicas do quarteto sueco, e que serão cantadas em português pelos atores, estão “Super Trouper”, “Dancing Queen” e “The Winner Takes It All”, que dão vida aos momentos de alegria, nostalgia e romance no musical.

Plano Municipal de Cultura

Antes da peça, porém, o momento será de solenidade, a partir das 19h30, que terá a presença da Secretária de Cultura e de Comunicação de Cascavel, Beth Leal e do prefeito Renato Silva. Já não bastasse a pompa e circunstância do evento, o encontro dessas autoridades se torna ainda mais necessária em função da assinatura de ambos no Plano Municipal de Cultura, que será ali sancionado.

Entre os principais objetivos do Plano, uma antiga reivindicação da classe artística de Cascavel, estão o mapeamento de agentes e espaços culturais, a proteção do patrimônio material e imaterial, a descentralização das ações culturais para bairros e distritos, e a inclusão de todas as faixas etárias nas ações do Município no campo da cultura.

Também estão previstos no plano, a profissionalização da gestão cultural, com criação de cargos efetivos, editais regulares de fomento, qualificação técnica de equipes, e valorização de museus, bibliotecas e arquivos como centros de interação cultural, entre outros.

Programação completa

23/05

12h – Os Animais do Zodíaco Chinês – Calçadão

15h – Em Busca do Tesouro Verde – Teatro Sefrin Filho – Infantil

18h – Um Grande Show de Bobagens – Calçadão

19h – Mesa-redonda História do Teatro de Cascavel – C. C. Gilberto Mayer

24/05

19h30 – Cerimônia de Abertura – Teatro Sefrin Filho

20h – Musical Mamma Mia – Teatro Sefrin Filho – Público Adulto