Museu de Arte de Cascavel inaugura grandiosa retrospectiva do artista A.C. Machado

Cascavel - O Museu de Arte de Cascavel tem a honra de anunciar a abertura da exposição “Retrospectiva: revisitando a obra de A.C.Machado”, uma celebração imperdível da trajetória de um dos mais importantes e singulares artistas visuais da nossa região. A vernissage acontece no dia 9 de setembro (terça-feira), às 20h, e a exposição ficará em cartaz para

visitação até o dia 30 de setembro de 2025, com entrada gratuita.

Mais do que uma simples coleção de obras, esta exposição é uma jornada íntima pelo tempo. Com curadoria do Ponto de Cultura Coletivo SemeAr em parceria com o artista, a mostra reúne 50 obras que desvendam a evolução de A.C. Machado, desde seus primeiros trabalhos no final dos anos 1980 até suas produções mais recentes de 2025.

O público será conduzido por um universo onde o poético e o conceitual se entrelaçam. A exposição revela como o artista transforma o cotidiano em arte, apresentando suas icônicas séries: das flores que surgiam como manchas abstratas no final dos anos 80, passando pelos pássaros e pela influência da arte urbana dos anos 2000, até chegar ao eixo central de sua poética: as cadeiras.

Estes objetos, transformados em arte que vai do desenho ao tridimensional, renderam ao artista importantes prêmios nacionais e são um verdadeiro deleite para os olhos. A instalação “Cadeira Pensador” estará entre os destaques.

A mostra também apresenta obras poderosas criadas durante a pandemia, como os vídeos premiados “Quanto tempo dura o eterno” e “Nada será como antes”, que demonstram a constante reinvenção de Machado. Além disso, os visitantes poderão conhecer a recente série “¿Donde Estás Mi Corazón?”, que foi exibida na Europa em 2025, colocando Cascavel no mapa da arte internacional.