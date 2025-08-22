Marcelo Cattani é finalista em premiação nacional

O jornalista e publicitário Marcelo Cattani é um dos finalistas do 4º Prêmio Camp da democracia – uma das principais premiações no cenário político do país. Cattani é finalista na categoria Melhor Campanha para Prefeito, com os materiais produzidos para a reeleição de Elizabeth Schmidt, em Ponta Grossa, no ano passado. Na etapa final do prêmio, a proposta criada pelo publicitário paranaense concorre com os cases de reeleição de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e de Ricardo Nunes, em São Paulo, entre outros. “Estratégia ousada garantiu o sucesso da vovó Betinha. Concorrer a um prêmio nacional, entre as melhores campanhas do eixo Rio- São Paulo, com grandes profissionais e estruturas, já é uma vitória”, destacou Cattani.
Reeleição da vovó. Contra tudo e contra todos
A estratégia que levou Marcelo Cattani à etapa final do Prêmio Camp da Democracia nasceu da ideia de usar a palavra VERDADE nas peças de campanha. A prefeita Elizabeth Schmidt mostrava os fatos e o que ela realmente fez pela cidade, em contraposição ao que alegavam os adversários.
Além disso, a equipe do publicitário trabalhou para revitalizar a imagem da prefeita, que administrou Ponta Grossa durante a pandemia de Covid-19 e, portanto, carregava o desgaste natural daquele período. Os materiais também combatiam ataques preconceituosos, que começavam pelo gênero e terminavam na idade da candidata de 73 anos. A campanha mostrou uma mulher experiente, determinada, que já tinha transformado a cidade nos últimos anos e estava pronta para fazer mais.
Com essas táticas, Cattani conseguiu reeleger a prefeita que havia começado a corrida eleitoral 20 pontos atrás do primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. O candidato apoiado pelo governador Ratinho Jr e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em terceiro lugar na disputa. E o político apoiado pelo presidente Lula, em quarto. Elizabeth Schmidt foi reeleita com 53,72% dos votos válidos e se consolidou como força política do estado.
O Prêmio
O Prêmio Camp da Democracia foi criado para reconhecer campanhas e valorizar profissionais que usam criatividade e técnica em trabalhos que tragam impactos na consolidação da democracia.
Criada em 2019, a premiação ocorre a cada dois anos. Nessa quarta edição, que avalia campanhas das eleições municipais de 2024, foram quase 600 cases inscritos. A cerimônia de premiação será dia 25 de agosto, em São Paulo.
Quem é Marcelo Cattani?
Marcelo Cattani é jornalista e publicitário. Tem 35 anos de atuação no mercado de campanhas e estratégias eleitorais. Foi secretário de estado da Comunicação do Paraná entre 2011 e 2015. Liderou campanhas vitoriosas de Beto Richa, Rafael Greca, Sérgio Moro, Alexandre Curi e, em 2024, coordenou 10 campanhas no Paraná – entre elas, a de Elizabeth
Schmidt, em Ponta Grossa, finalista do Prêmio Camp, e a de Cristina Graeml, em Curitiba