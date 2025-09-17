Maior festival de churrasco da região sul do Brasil acontece no próximo sábado

Cascavel - A poucos dias do Brasa Festival 2025, a organização confirma o que já era esperado: ingressos totalmente esgotados. O melhor festival de churrasco do Brasil bateu novo recorde de vendas em sua 5ª edição, consolidando definitivamente seu protagonismo no cenário nacional de eventos gastronômicos.

Com 5 mil visitantes confirmados para o dia 20 de setembro, no Seminário São José, em Cascavel (PR), o Brasa superou todas as expectativas de público das edições anteriores. A procura pelos ingressos foi tão intensa – com mais de 3 mil unidades vendidas em 24 horas -, que as vendas encerraram antes do prazo previsto. Os números confirmam o crescimento exponencial do festival ano após ano, atraindo público de diversas regiões brasileiras e países vizinhos, e movimentando significativamente a economia local.

Construção da “Cidade do Brasa”

Enquanto o público aguarda ansiosamente, as equipes trabalham nos preparativos finais para transformar os 48 mil m² do Seminário São José na megaestrutura da “Cidade do Brasa”. O espaço, que impressiona mais a cada edição, contará com pavilhões cobertos, lounges exclusivos, palco, camarotes, banheiros climatizados, estações gastronômicas e toda a infraestrutura necessária para receber o maior público da história do festival com conforto e segurança.

Para oferecer uma experiência gastronômica completa, com open food e open bar durante 7 horas ininterruptas, estão sendo montadas mais de 70 estações gastronômicas. O cardápio diversificado inclui cortes bovinos, suínos, pescados e exóticos, além de receitas típicas nacionais e de vários cantos do mundo. O open bar completo, com mais de 60 rótulos de chope e cerveja, drinks, vinhos e destilados, também foi elaborado para atender à demanda recorde e à satisfação do público.