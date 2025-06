Juntos pelo diagnóstico precoce da escoliose: evento marca o Junho Verde em Cascavel

Cascavel - Promovido pela Clínica de Fisioterapia Dra. Marinês Toigo – Clínica de Escoliose, o evento “Juntos pelo Diagnóstico Precoce da Escoliose” será realizado no dia 28 de junho, das 10h às 14h, no Centro Médico do Catuaí Shopping Cascavel.

O movimento integra o calendário do Junho Verde – Mês Nacional da Conscientização da Escoliose e tem como finalidade principal orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce dessa grave condição de saúde, que se manifesta através de uma alteração estrutural da coluna vertebral e acontece em três dimensões: as vértebras se “entortam”, giram sobre si mesmas e saem do alinhamento natural, podendo evoluir sem sintomas e causando desconfortos significativos, especialmente na infância e na adolescência.

A iniciativa é uma parceria entre a Clínica de Fisioterapia Dra. Marinês Toigo – Clínica de Escoliose, a Clínica de Fisioterapia Santa Rita de Cássia, a Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose (ABTE) e o Projeto Escoliose Brasil.

O evento é aberto ao público, com foco especial em pais, professores, médicos, pediatras, educadores físicos e demais profissionais da saúde.

Atividades previstas

Avaliações posturais gratuitas

Orientações sobre os principais sinais de alerta para escoliose

Mini-palestras com especialistas

Apresentações sobre o método Schroth (Reabilitação específica para escoliose e hipercifose)

Demonstrações sobre o colete 3D Schroth

Ações educativas e interativas de conscientização

A fisioterapeuta Dra. Marinês Toigo, referência nacional na área e certificada internacionalmente no método Schroth, destaca que a maioria dos casos de escoliose pode ser controlada ou tratada de forma eficaz se identificada precocemente.