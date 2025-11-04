Cascavel - A JCI Cascavel celebra sexta-feira, dia 07/11, um marco histórico: meio século de atuação contínua em prol do desenvolvimento de jovens líderes e do progresso da comunidade.

Desde sua fundação, em 8 de novembro de 1975, a JCI Cascavel tem contribuído de forma decisiva para a formação de cidadãos ativos, empreendedores e pessoas dispostas a fazerem a diferença na sociedade.

A entidade é reconhecida por projetos que moldaram gerações e impactaram a cidade — como o Concurso de Oratória, realizado de forma ininterrupta por 28 anos na cidade, mobilizando instituições públicas e privadas e revelando jovens talentos para a comunicação e a liderança, inclusive com representação internacional por conta do projeto.

Outro marco importante foi o pioneirismo no combate ao mosquito da dengue ainda na década de 1980, quando o tema sequer fazia parte do debate nacional. A JCI Cascavel também esteve entre as entidades fundadoras da OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), reforçando sua relevância institucional e seu papel ativo no desenvolvimento regional.