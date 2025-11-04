Cascavel - A JCI Cascavel celebra sexta-feira, dia 07/11, um marco histórico: meio século de atuação contínua em prol do desenvolvimento de jovens líderes e do progresso da comunidade.
Desde sua fundação, em 8 de novembro de 1975, a JCI Cascavel tem contribuído de forma decisiva para a formação de cidadãos ativos, empreendedores e pessoas dispostas a fazerem a diferença na sociedade.
A entidade é reconhecida por projetos que moldaram gerações e impactaram a cidade — como o Concurso de Oratória, realizado de forma ininterrupta por 28 anos na cidade, mobilizando instituições públicas e privadas e revelando jovens talentos para a comunicação e a liderança, inclusive com representação internacional por conta do projeto.
Outro marco importante foi o pioneirismo no combate ao mosquito da dengue ainda na década de 1980, quando o tema sequer fazia parte do debate nacional. A JCI Cascavel também esteve entre as entidades fundadoras da OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), reforçando sua relevância institucional e seu papel ativo no desenvolvimento regional.
Ao longo de suas cinco décadas, a JCI Cascavel reuniu em seu quadro de membros nomes que se tornaram referência em diferentes áreas, como Dilvo Grolli, presidente da Coopavel; Sérgio Brum, jornalista e empresário; Reinaldo Bernardini, policial civil; Beth Leal, secretária do governo municipal; e Dirceu Soligo, vice-presidente do Sicoob, entre tantas outras personalidades que seguem aplicando, em suas trajetórias, os valores de liderança e cidadania aprendidos dentro da organização.
O jantar comemorativo marcará a posse da Junta Diretiva para o ano de 2026, no dia 7 de novembro, às 19h30, no Espaço Nobre Eventos (Rua Francisco Beltrão, 1113 – Bairro Pacaembu). Será uma noite de homenagens, reencontros e celebração. O evento marca não apenas o encerramento de um ciclo, mas o início de uma nova etapa para a JCI Cascavel, que segue comprometida em inspirar e capacitar jovens para construir um futuro melhor.
Serviço:
📅 Quando: Sexta-feira – 7 de novembro, às 19h30
📍 Onde: Espaço Nobre Eventos – Rua Francisco Beltrão, 1113, Bairro Pacaembu, Cascavel/PR
🎉 O que: Jantar/Baile de Comemoração dos 50 anos da JCI Cascavel e posse da Junta Diretiva 2026
Fonte: Assessoria