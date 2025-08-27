Ingressos gratuitos do 8ª Noite de Gala já estão disponíveis para a retirada

Cascavel - Já estão disponíveis desde a segunda-feira (25) a retirada dos ingressos gratuitos da 8ª edição da Noite de Gala. Mas atenção, antes da retirada é preciso fazer sua reserva pelo link https://forms.gle/V27FG5cCmy6J5BeeA.

Restam poucos lugares disponíveis, diante da limitação do espaço no Teatro municipal. Após a reserva, os ingressos podem ser retirados no Instituto Kahal, localizado no prédio da Unipar em Cascavel.

O 8ª Noite de Gala será no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, e promete uma noite inesquecível ao som da “Missa da Coroação”, de Wolfgang Amadeus Mozart, composta em 1779 e historicamente associada a cerimônias imperiais.

A entrada é gratuita, mas a organização solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível que deve ser levado no dia do evento, que será destinado a instituições que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade no município de Cascavel.

Segundo o chanceler Jocimar Silva, a Noite de Gala se consolidou como um marco cultural da cidade.