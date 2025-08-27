Ingressos gratuitos do 8ª Noite de Gala já estão disponíveis para a retirada

Cascavel - Já estão disponíveis desde a segunda-feira (25) a retirada dos ingressos gratuitos da 8ª edição da Noite de Gala. Mas atenção, antes da retirada é preciso fazer sua reserva pelo link https://forms.gle/V27FG5cCmy6J5BeeA.
Restam poucos lugares disponíveis, diante da limitação do espaço no Teatro municipal. Após a reserva, os ingressos podem ser retirados no Instituto Kahal, localizado no prédio da Unipar em Cascavel.
O 8ª Noite de Gala será no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, e promete uma noite inesquecível ao som da “Missa da Coroação”, de Wolfgang Amadeus Mozart, composta em 1779 e historicamente associada a cerimônias imperiais.
A entrada é gratuita, mas a organização solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível que deve ser levado no dia do evento, que será destinado a instituições que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade no município de Cascavel.
Segundo o chanceler Jocimar Silva, a Noite de Gala se consolidou como um marco cultural da cidade.
“É um espetáculo que une excelência artística, solidariedade e democratização do acesso à música clássica. Queremos que todos tenham a oportunidade de viver essa experiência única que conta com orquestra, coro e solistas reconhecidos em todo o mundo”.
A apresentação será regida pelo maestro Israel Menezes. O regente já atuou em diversos cantos do mundo e ao lado de grandes nomes da música clássica do planeta. Ele celebra o desafio de conduzir a obra de Mozart.
“Executar a Missa da Coroação exige técnica, sensibilidade e sintonia entre orquestra, solistas e coro. Será uma noite especial para a cultura de Cascavel, digno de espetáculos de grandes centros”.
O espetáculo reunirá a Orquestra de Câmara de Cascavel, o Membra Vocal — que comemora 12 anos de história — e solistas de destaque nacional, entre eles:
- Camila Santiago (mezzosoprano) – Reconhecida no cenário lírico, com atuações ao lado de nomes internacionais.
- Daniel Soufer (tenor) – Já se apresentou com o maestro João Carlos Martins e interpretou papéis marcantes em óperas renomadas.
- Djonatan Ledur (baixo) – Preparador vocal e regente com sólida carreira na região Oeste do Paraná.
- Michele Coelho (soprano) – Mestre em canto lírico pelo Conservatório Benedetto Marcello, de Veneza, com apresentações no Brasil e na Itália.
Crédito: Assessoria