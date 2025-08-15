Guarda Mirim realiza Arraiá com comidas típicas, brincadeiras e muita diversão em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Guarda Mirim de Cascavel está preparando uma verdadeira festa típica para celebrar a cultura caipira e reunir a comunidade em dois dias de muita animação.

O tradicional Arraiá da Guarda Mirim será realizado nos dias 18 e 22 de agosto, a partir das 9h, na sede da instituição, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 3530, no bairro Cancelli.